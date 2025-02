Ausgabe 01/02 2025: Erfolgsnavigator für Kommunikationsagenturen

Ausgabe 01/02 2025

«Wir spüren einen Trend zu Convenience-Produkten»

Markus Binkert leitet seit einem Jahr die SV Group, eine führende Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf. Die Gruppe ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, Hotels mit Eigenmarken sowie weiteren renommierten Marken als Franchisenehmerin, öffentliche Restaurants mit innovativen Konzepten sowie gastronomischer Lieferservice und Catering. Die SV Group beschäftigt rund 5800 Mitarbeitende, davon 4000 in der Schweiz.