Ausgabe 08/09 2024: Ergebnisse der Studie «Generative KI im Lead Management»: Die Chancen für das Dialogmarketing

Ausgabe 08/09 2024

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Text: Frank Hannich und Darius Zumstein Bilder: ZHAW

KI kann die persönliche und individualisierte Ansprache vereinfachen, den Kern des Erfolgs von Dialogmarketing. So werden die Initiierung eines wertschöpfenden Dialogs und der Aufbau einer Kundenbeziehung begünstigt.

Skalierung von generativer AI ermöglicht Wettbewerbsvorteile

Die teilnehmenden Unternehmen wurden unter anderem gefragt: «Welche Transformationsstufe in der künstlichen Intelligenz (KI) trifft derzeit am ehesten auf dein Marketing zu?» Kaum ein befragtes Unternehmen will die Chancen von generativer KI verpassen. Die Mehrheit ist allerdings noch in der Phase des Verstehens der Möglichkeiten oder in der Testphase (je 44 Prozent). Nur 5 Prozent der befragten Unternehmen waren bereits in der Skalierungsphase, also beim Ausrollen und Anwenden von KI-basierten Tools im Marketing: Damit haben sie einen – wahrscheinlich temporären – Wettbewerbsvorteil und eine Differenzierungschance. Mittelfristig wird der Einsatz Standard werden, und die Erwartungen der Kunden an den Personalisierungsgrad von Marketing werden steigen. International ist die Entwicklung schon fortgeschritten. Eine Studie von SAS und Coleman Parkes Research* hat ergeben, dass europäische Unternehmen im Einsatz von generativer KI deutlich den chinesischen und US-amerikanischen hinterherhinken.

Beliebteste Anwendungsfälle für das Dialogmarketing

Bei der Frage «Welche dieser KI-Anwendungsfälle wären für dich wertvoll?» zeigte sich im Bereich Lead Management grosses Potenzial für das Dialogmarketing. Die Individualisierungsmöglichkeiten von E-Mails und Follow-ups sind mit 57 Prozent für den grössten Teil der Befragten attraktiv. Auch in weiteren Anwendungen, welche Personalisierung und eine Erhöhung von Engagement und Conversions verbessern, sehen die Befragten für ihr Unternehmen grosse Chancen. Dazu gehört die Erstellung von Listen kaufbereiter Kontakte (für 53 Prozent ) und dynamisch generierter, personalisierter Websiteinhalte (43 Prozent) und Angebote (27 Prozent).

Die Ergebnisse zeigen auch das Potenzial für eine weitere Verschiebung der Aktivitäten in Kanäle, die eine individuelle Ansprache ermöglichen, wie LinkedIn im B2B-Bereich. Die Erkenntnisse aus der Studie erlauben eine klare Prognose: Der Einsatz von KI wird bei vielen Marketing- und Vertriebsprozessen bald Standard sein, und nur noch die Verknüpfung mit menschlicher Intelligenz und Kreativität wird Differenzierungsmöglichkeiten bieten.

Die Details der Studie

Marketing Automation & AI Report 2024 – Taktiken & Tools der KI-basierten Leadgenerierung

Darius Zumstein, Michèle Rettenmund, Marc Gasser, Virginie Cantin, Urs Thüring und Daniel Kölle

Research Partner: cotide, MAYORIS, atedo, webalyse, ADVANIS