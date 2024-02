Die Zahlen sprechen für sich: 567 Aussteller (2023: 463) aus 29 Nationen, die eine volle Flächenauslastung der Hallen 9 und 10 bedeuteten, und 11 003 Besucher:innen (2023: 10 509) aus 69 Ländern. Die PSI verbindet Kreativität und Innovation, nicht nur auf Produktebene. Im Fokus standen die Beschaffung neuer geeigneter Werbeartikel, Nachhaltigkeit, neue Technologien und das Netzwerken aller Akteure.

«Ich bin total überwältigt von der positiven Resonanz unserer Aussteller und Besucher:innen. Sie zeigt, dass wir mit unserer Vision einer Neupositionierung von Werbeartikeln auf dem richtigen Weg sind», freut sich Petra Lassahn, Director der PSI, und ergänzt: «Das ist nur mit einem so aussergewöhnlichen Netzwerk von PSI-Partnern und -Freund:innen möglich.»

Dieses spiegelt die Bereitschaft der Branche wider, Krisen gemeinsam zu meistern. «Die PSI ist in der heutigen Zeit angekommen, in der es nicht immer um höher, schneller, weiter geht, sondern um Authentizität, Innovation und Einheit», resümiert Michael Köhler, Geschäftsführer von RX Deutschland, dem Veranstalter der PSI.



Stimmungsbarometer steht auf Zuversicht

Die europäische Branche blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Das zeigen die Ergebnisse des PSI-Branchenbarometers, das zur PSI 2024 neu aufgelegt wurde. Laut der internationalen Umfrage innerhalb des PSI-Netzwerks erwarten die Teilnehmenden für 2024 europaweit eine Umsatzentwicklung von durchschnittlich plus 4,5 Prozent.



Personal, Preise, Wettbewerb: Diese Aufgaben warten

Auf der anderen Seite zeigt das Branchenbarometer auch die Aufgaben auf, die es zu bewältigen gilt. So nennen 70 Prozent der Befragten die Preissensibilität der Kunden als grösste Herausforderung, noch vor zu hohen Nebenkosten (61 Prozent), Wettbewerb (49 Prozent) und Schwierigkeiten bei Lieferwegen und Logistik (42 Prozent). Trotz der Preissensibilität steigt die Bereitschaft, für Nachhaltigkeit mehr Geld auszugeben. Für den Verkauf nachhaltiger Produkte nimmt jedoch die Beratungsintensität zu, was wiederum qualifiziertes Personal erfordert. Gleichzeitig werden verschiedene Prozesse optimiert, auch durch Digitalisierung. Dies sind die Fokusthemen, mit denen sich die Branche derzeit auseinandersetzt.



Networking beim PromoSwiss-Apéro

Auch in diesem Jahr hat sich die Schweizer Branche zum gemeinsamen Networken und Austauschen getroffen. Herzlichen Dank, liebes Team der SIGG Switzerland Bottles AG, für den warmen und herzlichen Empfang und den feinen Apéro bei euch am Messestand. Es war uns eine grosse Freude, und wir waren begeistert von der tollen und positiven Stimmung.



Save the Date

22. März 2024: 81. GV im Schloss Laufen

am Rheinfall

Gerne laden wir euch zur 81. ordentlichen Mitgliederversammlung im Schloss Laufen am imposanten Rheinfall ein, dem grössten Wasserfall Europas. Wir werden euch die neue PromoSwiss-App vorstellen und vieles mehr. Bitte reserviert euch diesen Termin und meldet euch gleich über unsere Website an: https://www.promoswiss.ch/termine.



Q1 2024

Lancierung PromoSwiss-App

Unser Verband möchte im ersten Quartal eine neue App lancieren. Seid gespannt auf diese tolle Kommunikationsplattform, die intuitiv und einfach zu bedienen ist. So können wir künftig sämtliche Neuheiten, Highlights und Termine einheitlich und zeitnah kommunizieren, damit alle Mitglieder auf demselben Wissensstand sind.Wir freuen uns, wenn wir euch mit der neuen App mitnehmen dürfen auf unsere Reise in Richtung Digitalisierung!