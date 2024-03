Im Rahmen des diesjährigen LSA Junior Agency Award arbeiten über 100 Studierende von vier Schweizer Fachhochschulen an einer Kampagne für Schweiz Tourismus. Während des Frühlingssemesters erarbeiten die Studierenden ein mehrjähriges Marketing-Konzept für die Art Museums of Switzerland, die 10 führenden Museen in den Bereichen moderne und zeitgenössische Kunst, Design und Fotografie. Am realen Beispiel lernen die Studierenden den Umgang mit Kundenanforderungen, Kreativität und Budgetvorgaben. Betreut und begleitet werden die studentischen Teams von Coaches aus 23 LSA-Agenturen und erhalten so auch einen Einblick in die Agenturwelt.



Herr Hefti, wir freuen uns sehr, dass wir Schweiz Tourismus als Kundin für die Studierenden gewinnen konnten. Letztes Jahr sassen Sie zusammen mit Agenturvertreter:innen und Branchenvertreter:innen in der Fachjury des Junior Agency Awards. Was hat Sie letztes Jahr überzeugt, in der Fachjury

Einsitz zu nehmen?

Es war mir eine Ehre und zugleich eine spannende Aufgabe, in die Fussstapfen meiner Vorgängerinnen zu treten und Teil der Fachjury zu werden. Der Titel als Werber des Jahres bringt eine gewisse Verantwortung mit sich, die ich gerne annehme. Diese Position ermöglicht es mir, junge Talente zu fördern und gleichzeitig die Innovationskraft und Kreativität, die unsere Branche so lebendig hält, zu erleben.



Welche Eindrücke nahmen Sie aus den Präsentationen der Finalist:innen der jeweiligen Fachhochschulen mit?

Ich war von der Kreativität, dem Engagement und der Professionalität der Teilnehmenden tief beeindruckt. Die Präsentationen zeugten von einem hohen Niveau und einer Leidenschaft, die in jedes einzelne Projekt einfloss. Es war erfrischend zu sehen, wie die nächste Generation von Marketing- und Kommunikationsfachleuten bereits so früh in ihrer Karriere herausragende Arbeiten liefert.



Dieses Jahr tritt Schweiz Tourismus als Auftraggeberin auf. Was sind die Gründe für das Engagement beim Junior Agency Award?

Unser Engagement beim Junior Agency Award spiegelt unser Bestreben wider, den Nachwuchs zu inspirieren und zu fördern. Es bietet uns die einzigartige Möglichkeit, Herausforderungen durch die frischen und unvoreingenommenen Perspektiven junger Talente anzugehen. Zudem ist es eine aus-

gezeichnete Plattform, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und direkten Kontakt zu den kreativen Köpfen von morgen zu knüpfen.



Welche spezifischen Ziele und Erwartungen haben Sie an die Kampagnenentwürfe der Studierenden im Rahmen dieses Wettbewerbs?

Wir erwarten, dass die Studierenden unser Briefing nicht nur verstehen, sondern es auch mit einer scharfen Analyse und einer intelligenten Strategie beantworten. Wir suchen nach Ideen, die mutig und laut sind, die ausgetretenen Pfade verlassen und die zeigen, dass grosses Denken nicht an Ressourcen gebunden ist.



Wie wichtig ist es für Sie, dass die Studierenden während dieses Prozesses nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch praktische Erfahrungen sammeln?

Die praktische Erfahrung steht im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs. Theoretisches Wissen ist grundlegend, aber die Anwendung dieses Wissens in realen Situationen, um konkrete Probleme zu lösen, ist unerlässlich. Diese Erfahrung bereitet die Studierenden auf die Herausforderungen der realen Welt vor und zeigt, dass erfolgreiche Marketingstrategien durch Praxis und nicht nur durch Theorie entwickelt werden.



Was können die Studierenden an Erfahrung durch den Schweiz Tourismus Case mitnehmen? Wo bestehen Herausforderungen?

Die Studierenden erhalten die einmalige Chance, an einem echten Briefing für eine international anerkannte Marke zu arbeiten. Sie lernen die Komplexität und die Vielschichtigkeit der Markenkommunikation im globalen Kontext kennen. Die Herausforderung besteht darin, innovative Lösungen zu finden, die nicht nur kreativ, sondern auch strategisch fundiert und umsetzbar sind.



Welche Rolle spielen Kreativität und Innovationsfähigkeit bei der Bewertung der eingereichten Kampagnenentwürfe?

Kreativität und Innovationsfähigkeit sind entscheidend. Sie machen die Hälfte unserer Bewertungskriterien aus, denn unser Ziel ist es, durch kreative Ansätze echte Geschäftsprobleme zu lösen. Wir suchen nach Kampagnen, die sich abheben, die Aufmerksamkeit erregen und die Marke Schweiz Tourismus in einem neuen Licht präsentieren.



Durch den Case lernen die Studierenden die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur besser kennen. Auf was sollten die Studierenden dabei besonders achten?

Die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur basiert auf Vertrauen, Verständnis und einem gemeinsamen Ziel. Es ist wichtig, dass die Studierenden lernen, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und gleichzeitig kreative Lösungen zu finden, die diese Bedürfnisse erfüllen. Kommunikation, Flexibilität und die Fähigkeit, Feedback konstruktiv umzusetzen, sind Schlüsselkomponenten für eine erfolgreiche Partnerschaft.



Wovon profitieren die Studierenden durch die Zusammenarbeit mit den Agenturen aus Ihrer Sicht?

Die Zusammenarbeit mit den Agenturen ermöglicht den Studierenden, Einblicke in verschiedene Disziplinen der Marketing- und Kommunikationsbranche zu gewinnen. Sie lernen den gesamten Prozess von der Strategieentwicklung über die Beratung und Kreation bis hin zur Medienplanung kennen. Dieser ganzheitliche Ansatz bereitet sie auf die vielfältigen Herausforderungen in ihrer zukünftigen beruflichen Laufbahn vor.



Könnt ihr euch vorstellen, eine der erarbeiteten Kampagnenideen nach dem Junior Agency Award umzusetzen?

Die Umsetzung einer der Kampagnenideen wäre nicht nur wünschenswert, sondern auch ein Zeichen des Erfolgs für alle Beteiligten. Es geht jedoch primär darum, voneinander zu lernen und eine positive Erfahrung zu teilen. Wenn eine Idee das Potenzial hat, realisiert zu werden, wäre das ein fantastischer Bonus für uns alle.