Gesucht: herausragende Dialogmarketing-Arbeiten und -Kampagnen

Sie haben erfolgreiche und spannende Dialogarbeiten konzipiert und umgesetzt? Egal, ob kluge Dialogstrategie, clevere Datennutzung, treffsicherer Medieneinsatz, überzeugende Gestaltung, schlaue Dramaturgie, raffinierte Produktion oder abgestimmte Automatisierung: Wenn Ihre Kampagne zudem noch einen messbaren Erfolg vorweisen kann, dann nichts wie los und einreichen.

Denn auch dieses Jahr sucht der SDV-Award wieder die herausragendsten Dialogmarketing-Arbeiten und -Kampagnen. Eingereicht werden können Arbeiten, die zwischen 1. Januar 2023 und 31. Januar 2024 konzipiert, realisiert und veröffentlich worden sind.



20 Kategorien von Mailings bis Creative Use of Data

Die insgesamt zwanzig Kategorien sind in drei Bereiche aufgeteilt: in Branchenkategorien, Medienkategorien und Spezialkategorien. Im Bereich der Spezialkategorien wurden einige Aktualisierungen vorgenommen. Die beliebten klassischen Dialogmarketing- und Mailing-Kategorien bleiben aber nach wie vor bestehen.

Eine spannende Neuerung betrifft die Branchenkategorien: Neu können je Branche jeweils bis zu drei Preise vergeben werden – Bronze, Silber und Gold. Dies eröffnet noch mehr Chancen für Kreative und Agenturen, offizielle Punkte im Kreativranking zu sammeln.



Jurierung im Mai

Unter der bewährten Leitung von Thomas Engeli wählt die aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengesetzte Jury im Mai die kreativsten und erfolgreichsten Kampagnen aus. Nutzen Sie die Chance und überzeugen Sie die Expertinnen und Experten der Jury und die Branche von Ihrem Können.