Die siebenköpfige, unabhängige Jury durchleuchtete alle eingegebenen Projekte intensiv und legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien Innovation, Relevanz, Kreativität und Wirkung. Die hohen Bewertungen führten zur Vergabe von drei Sonderpreisen. In der Kategorie Responsibility ging die Auszeichnung an PINK CUBE Test Your Breast, eine einzigartige Initiative zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Brustkrebs und die bedeutende Rolle der Früherkennung.

Das Projekt hat einen ernsten Hintergrund, denn Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz. Jährlich erhalten rund 6600 Frauen und 60 Männer die Diagnose, alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Die Früherkennung kann Leben retten, ermöglicht schonendere Therapien und erspart Betroffenen viel Leid – doch nicht alle Frauen ab 50 haben gleichberechtigten Zugang zu einer Früherkennungsmammografie, der wichtigsten Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs.



PINK CUBE bringt Aufklärung zu den Menschen

Hier setzt PINK CUBE an. Er bringt Aufklärung über Brustkrebs dorthin, wo sich Frauen und Männer jeden Alters aufhalten. Im pinken Container PINK CUBE erfahren die Besucher:innen mehr über die Risikofaktoren und Anzeichen von Brustkrebs, wie sich ein Knoten anfühlt und warum es wichtig ist, dass sie regelmässig zur gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung und zur Mammografie gehen. Darüber hinaus engagiert sich PINK CUBE aktiv für die Einführung flächendeckender Mammografie-Screening-Programme in der Schweiz.

Mit seinem auffälligen pinkfarbenen Design und der Aufschrift «Test Your Breast» zieht der PINK-CUBE-Container die Aufmerksamkeit auf sich und macht ein wichtiges Thema leichter zugänglich. Unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga, koordiniert von Credo GmbH PR & Communications, war der pinke Container im Rahmen des Brustkrebsaufklärungsmonats Oktober 2024 in fünf Kantonen präsent.

Das Projekt überzeugte auch das zahlreich erschienene Award-Publikum im Zürcher Kunsthaus. Es entschied sich bei der Publikumswahl – von allen eingereichten Projekten wurden die neun für den Hauptpreis und die Sonderpreise nominierten Projekte live präsentiert – mittels Online-Voting ebenfalls für PINK CUBE Test Your Breast.

Susanne Thost, Owner und Lead von PINK CUBE Test Your Breast und CEO Credo GmbH, erklärte: «Brustkrebs ist eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Die Auszeichnung mit gleich zwei Awards ist eine grosse Anerkennung und ein Dankeschön für unser ganzes Team. Ich freue mich sehr darüber.»



Aktivierung mit «Tschugger»-Kulttrio

Aktivierung ist im Sponsoring entscheidend, um den vollen Wert eines Sponsorings zu realisieren. Diesem Anspruch wurde «The Flipcode Mystery (Samsung X Tschugger)» vollauf gerecht und wurde entsprechend von der Jury mit dem Sonderpreis in der Kategorie «Activation» geehrt. Als Main Partner der SRF-Kultserie «Tschugger» lancierte Samsung im November 2023 mit der Leadagentur Sir MaRY eine immersive Sponsoring-Multichannel-Kampagne. Dabei wurden die Fans selbst zu Tschuggern und konnten live im TV einen Kriminalfall rund um das damals neu lancierte Galaxy Z Flip5 von Samsung lösen.

Die Innovation dieses 360-Grad-Cases lag darin, dass sowohl die TV-Sponsoring-Billboards als auch die Off-air-Multichannel-Massnahmen der Samsung-Kampagne mit dem Original-Cast der Serie um das kultige Trio Smetterling, Valmira und Bax realisiert werden konnten. Einen Monat vor dem Start der dritten «Tschugger»-Staffel wurde eine exklusive Spin-off-Miniserie über sämtliche Social Channels lanciert. In dieser drehte sich alles um die Mafia, 10 000 Franken Kopfgeld und einen vergessenen Handy-Entsperrcode des Z Flip5. Diesen konnten Fans dann live während der TV-Ausstrahlung der dritten Staffel im SRF suchen, finden und entschlüsseln. Hinweise auf die in der Serie platzierten Flipcode-Verstecke erhielten alle «Hilfs-Tschugger», die sich auf der Kampagnen-Website registriert hatten.



EVZ Women & Girls Programm

Das EVZ Women & Girls Programm ist eine Pionierleistung – und mit dem Sonderpreis Pioneer ist es anlässlich des SPONSORING EXCELLENCE AWARD auch als solche geehrt worden: 2023 lancierte der EVZ (für Hockey-Laien: EV Zug) das Programm, um Mädchen und Frauen für Eishockey zu begeistern und ihnen Chancengleichheit zu bieten. «Unsere Vision war von Anfang an klar: eine faire und nachhaltige Förderung von Mädchen und Frauen im Eishockeysport», sagt Ibi Can, Leiter Marketing & Sales beim EVZ.

Das Women & Girls Programm ist kein eigenständiges Projekt oder eine Marke, sondern ein integraler Bestandteil des Klubs. Mit der Vision «Do it right or not at all» setzt der EVZ neue Massstäbe. Er konnte in kürzester Zeit Sponsoringpartner gewinnen, die dezidiert auf das Thema setzen und die Aktivierung sehr eigenständig umsetzen. Ziel ist es, als Vorbild eine Bewegung auszulösen und andere zu inspirieren, sich im Frauensport zu engagieren. Projekte aus unterschiedlichen Themenbereichen eint oft der Anspruch, komplexe Herausforderungen kreativ und wirkungsvoll zu lösen. Dies zeigen die siegreichen Projekte des SPONSORING EXCELLENCE AWARD eindrücklich. Jury-Präsident Oliver Niedermann sagt dazu: «Die Vielfalt der eingereichten Projekte aus verschiedenen Branchen – vom umfassenden Sponsoringprojekt mit breiter Vermarktung bis zum kleinen, sehr innovativen Projekt mit kreativer Aktivierung – hat uns in diesem Jahr begeistert. Genau das zeichnet den SPONSORING EXCELLENCE AWARD aus. Wir freuen uns jetzt schon auf viele Bewerbungen für den SEA 2026.»