Sponsoring Schweiz

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Mit höheren Investitionen, einer wachsenden Fanbeteiligung und einem starken Engagement zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung wird die UEFA Women’s EURO 2025 dem rasanten Wachstum der letzten Jahre im Frauenfussball und im Frauensport generell weiteren Schub verleihen. Auch die zu erwartenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen dürften für den Frauensport in Europa beispiellos sein, wie ein von der UEFA in Auftrag gegebener Bericht von EY zeigt. Zu ihnen gehören:

· eine UEFA-Women’s-EURO-Rekordzuschauerzahl von 600 000;

· die Förderung des Elitefrauenfussballs dank der höchsten je ausgezahlten Preisgelder in der Geschichte der Frauen-EM-Endrunde (41 Mio. Euro);

· eine Wertschöpfung von 180 Mio. Franken für die Schweizer Wirtschaft mit 137 000 verkauften Tickets an internationale Besucher;

· die Schaffung nachhaltiger gesellschaftlicher Auswirkungen, sodass die Teilnahme von Frauen und Mädchen im Breitenfussball in der Schweiz bis Ende 2027 auf 80 000 verdoppelt wird.



Basis für die Zuversicht ist das enorme Broadcasting- und Sponsoring-Potenzial von globalen Grossereignissen. So lagen die Einnahmen des Internationalen Olympischen Komitees zuletzt allein aus dem TOP-Sponsoren-Programm bei 3 Milliarden Dollar.



Sponsoring-Einnahmen steigen um 145 Prozent

Auch ein europäisches Turnier wie die UEFA Women’s EURO gehört zu diesen globalen Grossereignissen. Die UEFA erwartet, dass das Turnier ein Publikum aus über 190 Ländern anziehen wird. Mit der zunehmenden Sichtbarkeit des Frauenfussballs soll das Turnier kumuliert rund 500 Millionen Live-TV-Zuschauer:innen erreichen und den Rekord aus dem Jahr 2022 mit 374 Millionen deutlich übertreffen. Die Sponsoring-Einnahmen werden im Vergleich zur Ausgabe 2022 voraussichtlich um 145 Prozent steigen. Aktivitäten von über 20 Sponsoren nutzen die zunehmende Beliebtheit des Wettbewerbs, was im Gegenzug die Sichtbarkeit erhöht, das Profil schärft und den kommerziellen Wert des Frauenfussballs weiter steigen lässt und zu nachhaltigen Einnahmequellen führt.

Auf UEFA‑Ebene ist das Spektrum der offiziellen Partner und Sponsoren breit gefächert: Neben klassischen Sportmarken wie Adidas und EA Sports gehören Amazon, AXA, Booking.com, Euronics, Grifols, Heineken, Hublot, Just Eat Takeaway.com, Lidl, PepsiCo (Lays), PlayStation und Visa zu den globalen Sponsoren der Women’s EURO 2025, während Miele, Swisscom und Swissquote zusammen mit Yuh und Wiesenhof die offiziellen nationalen Sponsoren sind.



Langfristig angelegte Partnerschaften

Es ist mehr als die beeindruckende Reichweite allein, die ein Turnier wie die UEFA Women’s EURO für Sponsoren interessant macht. Über die deutliche Erhöhung der Preisgelder hinaus hat die UEFA mit der «Unstoppable»-Strategie eine sechsjährige Förderoffensive im Umfang von über 1 Milliarde Euro angekündigt, um Frauenfussball in ganz Europa zu stärken: Ziel sind 5000 Profispielerinnen und sechs professionelle Ligen bis 2030. Für Sponsoren bedeutet dies eine transparente, langfristig angelegte Partnerschaft mit klar messbaren Effekten.

Gleichzeitig ist und bleibt Sponsoring ein wichtiges Element zur Finanzierung des Profisports. Sportligen, Verbände, Clubs und Athleten weisen ohne Sponsoringgeber eine enorme Finanzierungslücke vor. Entsprechend bedeutend sind die steigenden Sponsoring­investitionen in den Frauensport in den letzten Jahren. Laut einer Prognose von Deloitte werden die weltweiten Einnahmen im Spitzensport der Frauen im Jahr 2025 mindestens 2,35 Milliarden Dollar betragen. Kommerzielle Einnahmen aus Sponsoring, Partnerschaften und Merchandising übertrafen 2024 erstmals die Marke von 1 Milliarde Dollar und machten 55 Prozent der Gesamteinnahmen im Frauensport aus. Im laufenden Jahr dürften diese Einnahmen mit 1,26 Milliarden Dollar erneut den grössten Teil ausmachen, wenn Europa auch nur einen Anteil von knapp 20 Prozent für sich beanspruchen kann.

Auch die «Global Sports Survey 2024» von PwC sieht den Frauensport auf Wachstumskurs. 85 Prozent der befragten Expert:innen gehen davon aus, dass der Frauensport in den nächsten drei bis fünf Jahren zweistellig wachsen wird. Sie betonen, dass die verstärkte Medienberichterstattung entscheidend für dieses Wachstum ist, und fordern eine kontinuierliche Fokussierung der Sender und Medien.

Shin Szedlak, Manager Sports Advisory bei PwC Schweiz, ordnet den Trend für Europa ein: «Der Frauenfussball entwickelt sich in ganz Europa schnell, aber das Wachstumstempo ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Auch in der Schweiz ist diese Entwicklung klar sichtbar, obwohl es natürlich im Vergleich zu den grossen Ligen in England und Deutschland noch Aufholbedarf in Sachen Professionalisierung und Medienaufmerksamkeit gibt.»