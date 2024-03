Bereits zum fünften Mal zeichnet SPONSORING SCHWEIZ 2024 wieder relevante, innovative und professionell umgesetzte Projekte aus dem Sponsoring- und Live-Experience-Bereich mit dem SPONSORING EXCELLENCE AWARD aus. 23 Projekte aus den Bereichen Kultur, Tourismus, Sport und Gesellschaft wurden eingegeben. Diese Breite verdeutlicht den grossen Stellenwert von Sponsoring und Live-Kommunikation bei Schweizer Unternehmen.



Auch Sonderpreise ausgelobt

Eine achtköpfige, unabhängige Fachjury um Jury-Präsident Urs Wyss hat die Eingaben intensiv durchleuchtet und bewertet. Sie richtete ihr Augenmerk besonders auf die Kriterien Innovation, Relevanz, Kreativität und Wirkung. Fünf herausragende Projekte setzten sich schliesslich durch und wurden für den SPONSORING EXCELLENCE AWARD nominiert, der am 14. März 2024 im Kunsthaus Zürich vergeben wird.



Vielseitige Sponsoring-Landschaft

Jury-Präsident und Vorstandsmitglied von SPONSORING SCHWEIZ-Vorstandsmitglied Urs Wyss zieht eine positive erste Bilanz und sagt: «Auch dieses Jahr überraschte uns die vielseitige Schweizer Sponsoring-Landschaft: Wir hatten einen interessanten Mix aus Bewährtem und Neuem zur Auswahl.» Wyss blickt der Verleihung des SPONSORING EXCELLENCE AWARD mit Freude entgegen: «Von den 23 eingereichten Projekten werden deren 13 präsentiert, die für den Hauptpreis, die Sonderpreise und den neu geschaffenen Publikumspreis in Rennen gehen.»



Aus den folgenden fünf Sponsoring-Projekten werden am 14. März im Kunsthaus Zürich der oder die Gewinner des SPONSORING EXCELLENCE AWARDS 2024 gekürt:



PostFinance Top Scorer

Seit 2002 gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd für den Eishockeynachwuchs. Für jeden Scorerpunkt der Top Scorer zahlt PostFinance Geld in die Nachwuchskassen der Clubs. Das Konzept wurde über die Jahre gezielt aktiviert und ausgebaut. Die jüngsten Entwicklungen sind die Ausweitung auf die Women’s League, die Top-Scorer-App und ein Wimmelbuch. Der PostFinance Top Scorer dient dazu, die Marke PostFinance zu emotionalisieren, und ermöglicht einen nachweisbaren positiven Imagetransfer.



Projekteinreicherin: PostFinance AG /

National League AG



Projektteam:

· Sarah Brunner, Leiterin Brand Management & Sponsoring PostFinance

· Andrea Fischer, Projektleiterin Eishockeysponsoring PostFinance

· Reto Bürki, Chief Marketing Officer National League

· Claudia Reichmuth, Marketing Manager National League





Bank Julius Baer: NEXT

NEXT ist eine Initiative, die die interdisziplinäre Erforschung von Megatrends in Künsten, Wissenschaft und Technologie fördert, mit dem Ziel, Innovationen anzustossen und den Dialog zwischen Generationen zu fördern. Sie unterstützt die Zusammenarbeit mit visionären Künstlern und Institutionen, die sich für neue Formen der Kulturproduktion einsetzen und an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen Entwicklung stehen – beides Triebkräfte des Fortschritts und im Mittelpunkt des thematischen Forschungs- und Investitionsansatzes von Julius Baer.



Projekteinreicherin:

Bank Julius Baer & Co. Ltd



Projektteam:

· Laura Blagho, Project Lead, Global Brand Partnerships and Sponsoring

· Larissa Alghisi, Chief Communications Officer

· Antje Hembd, Head Global Brand

Partnerships and Sponsoring

· Sarina Callaghan, Global Brand

Partnerships and Sponsoring







BKW: Nachhaltigkeitspartnerin im Schneesport

Schneesport und Nachhaltigkeit? Die Diskussion wurde mit den Absagen der Zermatt-Rennen neu entfacht. Die BKW sagt ja! Und setzt sich für die Förderung eines nachhaltigeren Schneesports ein, gemeinsam mit Swiss-Ski und weiteren Partnern und für Generationen nach uns. Die BKW folgt ihrem Purpose, Lebensräume lebenswert zu machen. Der Schneesport ist prädestiniert und bietet dem Energie- und Infrastrukturunternehmen einen grossen Hebel in der Kommunikation, einen realen Beitrag an seine Konzernstrategie zu leisten.



Projekteinreicherin: BKW



Projektteam:

· Sandy Lanz, Verantwortliche

Snowstainability

· Stefanie Uwer, Verantwortlich Begleitkommunikation Schneesport

· Marton Szabo, Projektleiter

Brand Experience

· Lukas Schmid, Projektleiter

Brand Experience

· Michael Morgenthaler, Head of

Brand Experience, Partnerships & Campaigns





Die Mobiliar: Hallensport-Engagement

Die Mobiliar stieg 2013 mit dem innovativen Sponsoring-Ansatz der vier Hallensportarten Unihockey, Handball, Volleyball und Basketball ein. Heute, elf Jahre später, ist die Mobiliar ein fester Bestandteil des «Ökosystems Hallensport». Mit den Verbänden wurden zudem diverse neue Formate entwickelt, wie Supercups, Kids Days, Mobiliar Topscorer Gala oder diverse Online- und Offline-Aktivierungen. Die Anzahl der lizenzierten Sportler:innen stieg seit dem Einstieg der Mobiliar um 16 Prozent an.



Projekteinreicherin:

Die Mobiliar



Projektteam:

· Benjamin Echaud, Leiter Sponsoring & Live Marketing

· Marc Rösti, Senior Projektleiter Sponsoring (verantwortlich für Sport-Sponsoring Hallensport & Schwingen)

· Luca Linder, Projektleiter Sponsoring (verantwortlich für Unihockey & Basketball)

· Melanie Sennhauser, Projektleiterin Sponsoring (verantwortlich für Handball)

· Florin Salvisberg, Projektleiter Sponsoring (verantwortlich für Volleyball)





Weltklasse Zürich: UBS Kids Cup

Mit dem UBS Kids Cup wurde 2011 das erfolgreichste Grassroots-Projekt in der Geschichte des Schweizer Sports initiiert. Über lokale Wettkämpfe qualifizieren sich die Kids für den Schweizer Final im Letzigrund. Mit UBS und Swiss Athletics wurde eine 365-Tage-Plattform geschaffen, die die Leichtathletik nachhaltig erfolgreicher macht und die Reputation der UBS in allen Regionen der Schweiz auf ein neues Niveau hebt. Über 1,5 Millionen Kids und Millionen von Erwachsenen sind Teil der Community.



Projekteinreicherin: Weltklasse Zürich



Projektteam:

· Christoph Joho, Co-Meeting Director

· Marco Meili, Projektleiter UBS Kids Cu







Acht Nominierte mit Chancen auf einen Sonderpreis

Die Jury um Urs Wyss ermöglichte acht weiteren Projekten im Rahmen einer Online-Präsentation eine zusätzliche Chance für den Gewinn eines Sonderpreises. Dabei handelt es sich um:



· Swisscom Hero City: Für ein Jobinterview gamen statt eine Bewerbung schreiben? Swisscom machts möglich! Sie sponsert mit der Swisscom Hero City (SHC) die erste virtuelle Brand-Welt eines schweizerischen Unternehmens in Fortnite – dem weltweit populärsten Videospiel der Gen Z.



· Rotonda by la Mobiliare: Von 8000 Quadratmetern Betonfläche in einem Verkehrskreisel zu einer grünen Oase voller Menschen, Musik und Emotionen: Die Rotonda by la Mobiliare in Locarno hat 2023 mit den kostenlosen kulturellen Angeboten, F&B und einem Kinderprogramm während 16 Abenden rund 105 000 Besucher:innen angezogen.



· 360°-Aktivierung des Musik-Engagements: Swisscom etablierte durch das Musik-Sponsoring die relevante Botschaft «gemeinsam anstatt gegeneinander». Dies dank einer umfassenden 360°-Aktivierung – von Ticketverlosungen bis zu Auftritten auf Festivals und Präsenz auf blue Music.



· NFT-Kunstkollektion: Auch 2023 stellte die Credit Suisse ihre SFV-Partnerschaft mit der Frauen-Nati ins Zentrum. Die NFT-Kunstkollektion mit 756 einzigartigen Non-Fungible Tokens war exklusiv über die CSX-App der CS verfügbar.



· Hockey-Partnerschaft: Seit Saisonbeginn ist die BLS Partnerin der vier Eishockey-Clubs in ihrem Liniennetz (SC Bern, HC Fribourg-Gottéron, EHC Biel-Bienne und SCL Tigers). Sichtbar wird die Partnerschaft mit dem neuen Hockey-Zug, der seit November auf verschiedenen BLS-Linien fährt. Damit ist es der BLS gelungen, ohne eigene Sponsoringmittel vier Rivalen in einem gemeinsamen Auftritt zu verbinden.



· Basel blüht auf: Das Engagement «Basel blüht auf» der Basler Kantonalbank und von Birdlife Schweiz überzeugt durch Relevanz, Erlebnis und Impact für die Natur. So entstand in einer ersten Grossinszenierung auf einem Asphaltplatz eine riesige Blumenwiese, die anschliessend in der Stadt weiterverpflanzt wurde.



· Professor und Profesora Bummbastic: Mit dem Sponsoring der Concordia Versicherung wird «Die Professor & Profesora Bummbastic Show» realisiert, eine Wissenschaftsshow für die ganze Familie. Experimentierfreudig, abwechslungsreich und edukativ durchkreuzt das Künstlerduo das Universum und landet dabei mal in einer anderen Zeit.



· ewz-Drohnenshow: Die Drohnenshow am Züri-Fäscht 2023 präsentierte eine innovative Fusion von Technologie und Kunst. Die Show bot ein visuelles Spektakel, das die 2 Millionen Besucher:innen verzauberte und die Marke ewz charmant präsentierte.



SPONSORING EXCELLENCE AWARD

Alle wichtigen Informationen zur Nacht des Sponsorings und zur fünften Vergabe der SPONSORING EXCELLENCE AWARDS am 14. März 2023 im Kunsthaus Zürich finden sich online unter https://sponsoringschweiz.ch/award/award-2024/