Ausgabe 01/02 2025: Werbeartikelbranche startet mit Zuversicht ins neue Jahr

Ausgabe 01/02 2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Text: PSI, Oliver Wachenfeld Bilder: RX Germany

«Trotz teils herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigt sich die Branche resilient und bereit, Chancen zu nutzen, innovative Wege zu gehen und sich den dynamischen Anforderungen anzupassen», so Michael Köhler, Geschäftsführer des PSI-Veranstalters RX Deutschland GmbH. «Messen wie die PSI schaffen dafür nicht nur eine Plattform, sondern auch die Voraussetzungen, damit die Branche sich austauschen und mit frischen Inspirationen die Zukunft gestalten kann, anstatt nur auf externe Impulse zu reagieren.» Geprägt war die Messe von Inspirationen aus unterschiedlichen Bereichen – von der zunehmenden Bedeutung von KI auch in der Werbeartikelbranche bis zu neuen Ideen für nachhaltige und ressourcenschonende Produkte. Das wurde in den drei Messehallen und auf den Sonderflächen, im Vortragsprogramm sowie in der PSI-Trendschau sicht- und erlebbar. Wie gross das Potenzial der Branche ist, hob die PSI bereits zum Messestart mit einer Ergänzung im Untertitel der Veranstaltung hervor: Europäische Leitmesse für Werbeartikel, Incentives und Merchandising. «Mit dieser Erweiterung des Blickwinkels wollen wir deutlich machen, dass die Branche selbstbewusst und stolz auf ihre Bedeutung sein darf, die weit über das klassische Geschäft mit Werbeartikeln hinausgeht», sagt Petra Lassahn, PSI Director. «Es geht um ein breites Feld von Werbemassnahmen.» Das spiegelte auch das grosse Angebot von Promotextilien auf der Messe wider, auf der Sonderfläche «Textile Village» wie auch bei einzelnen Austellern. «Ein wichtiger Markt», so Petra Lassahn, «denn für mehr als 50 Prozent unserer Besucher:innen gehören Textilien, seien es Promo-, Team- oder Workwear, zu den wichtigsten Produkten.»

Potenziale auch ausserhalb Europas

Aber auch ausserhalb Europas sehen viele Aussteller Wachstumschancen. Doch welche Länder ausserhalb des DACH- und des zentraleuropäischen Marktes könnten spannende Zukunftsmärkte sein? «Der wirtschaftliche Aufstieg in den osteuropäischen Ländern ist natürlich interessant, weil dadurch auch neue Märkte entstehen. Insofern öffnet sich Osteuropa für uns als Markt, weil man auch dort bereit ist, für gute Qualität ein bisschen mehr auszugeben», sagt Armin Halfar, Geschäftsführer bei Halfar System GmbH. Weitere spannende Potenziale werden von den Ausstellern unter anderem in Skandinavien, den USA und Afrika erwartet. Es wird auch genügend Wachstumspotenzial im jetzigen Markt gesehen. «Doch eines wird zu oft unterschätzt, und die Branche denkt zu kurz: So wird häufig von Lieferanten und Händlern davon gesprochen, dass sie ‹Werbeartikel verkaufen›. Fakt ist jedoch: Sie verkaufen Kommunikation. Dann öffnen sich auch ganz andere Türen. In der vermeintlichen Nische der haptischen Kommunikation ist noch viel Potenzial», findet Peter Kaspar, Geschäftsführer bei Kalfany Süsse Werbung GmbH & Co. KG.

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die Branche

Weiteres Wachstumspotenzial erwarten viele Aussteller durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Diese war nicht nur verstärkt im Fokus vieler Vorträge auf der Bühne der PSI Academy, sondern es zeigt sich auch, dass bereits viele Unternehmen der Branche aktiv und erfolgreich KI in ihre Arbeitsprozesse integrieren, wie beispielsweise Sarina Förster, Leitung Marketing & Kommunikation bei elasto GmbH & Co. KG, verrät: «Wir haben das Thema künstliche Intelligenz von Anfang an eigentlich komplett in sämtlichen Abteilungen forciert – sei es im E-Commerce, im Produktmanagement oder im Marketing. Das ist alles bei uns mit dabei.»

Nachhaltigkeit bleibt Treiber

Auch das Thema Nachhaltigkeit war auf der PSI überall präsent. In einem inspirierenden Impulsvortrag zur Messe-Eröffnung stellte Clemens Arnold, Geschäftsführer der Beratungsagentur 2bdifferent, praxisorientierte Ansätze vor, um Nachhaltigkeitsstrategien effektiv in Unternehmen zu integrieren und die Unternehmen zukunftssicher auf die Anforderungen vorzubereiten.

Verband PromoSwiss trifft sich beim traditionellen PSI-Apéro

Die Schweiz zu Gast bei Senator

Auch in diesem Jahr haben sich unsere Verbandsmitglieder, welche an der Messe in Düsseldorf waren, zum rituellen PromoSwiss-Apéro getroffen.

Dieses beliebte Get-together fand dieses Mal beim Messestand des Premium-Mitglieds Senator statt. Senator war ein wunderbarer Gastgeber und sorgte für eine gemütliche sowie ansprechende Atmosphäre und das leibliche Wohl der Mitglieder.

Der PromoSwiss-Präsident Urs Germann hiess die Gäste in seiner gewohnt humorvollen Art willkommen. Der PromoSwiss-Vorstand war begeistert und überwältigt von der positiven Resonanz auf diesen geschätzten Networking-Anlass.