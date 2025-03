Ausgabe 03/2025: Wie die Helion ONE App die Energiewende fördert

Ausgabe 03/2025

Text: DEPT® Bild: zVg

Die Schweiz will bis 2050 klimaneutral sein. Der Solarpionier Helion treibt diesen Wandel voran. Ein zentrales Element ist die in Zusammenarbeit mit der Digitalagentur DEPT® überarbeitete Helion ONE App. Sie macht intelligentes Energiemanagement erlebbar und bringt das Bewusstsein für die Energiewende spielerisch in die Köpfe der Nutzer:innen.

Lösungsorientierte Nachhaltigkeit

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich Helion vom Spezialisten für Solaranlagen zu einem schweizweit führenden Anbieter für zukunftsweisende Energielösungen entwickelt. Das Portfolio umfasst nachhaltige Technologien und Services für Privathäuser, Wohnüberbauungen, Gewerbe- und Bürogebäude – mit der Helion ONE App als zentraler Plattform.

Intelligente Vernetzung

Kern aller Helion-Projekte sind Solarmodule, die nach dem Prinzip der Photovoltaik Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Je nach Situation und Bedarf ergänzen Stromspeicher, Wärmepumpen und Ladestationen die lokale Infrastruktur. Das intelligente Energiesystem Helion ONE vernetzt und steuert die vorhandenen Komponenten, und die App ermöglicht die Online-Überwachung sowie die automatische und manuelle Steuerung der Energieflüsse. Wer gezielt optimiert, erhöht den Eigenverbrauch von Solarstrom, reduziert den Bezug beim lokalen Elektrizitätswerk – und spart CO 2 .

Nutzerzentriertes Design

Beim Relaunch der Helion ONE App lag die Herausforderung nicht darin, was die App an Daten erfasst, auswertet und anzeigt – das macht sie standardmässig komplett und zuverlässig. Entscheidend war, wie diese Informationen präsentiert werden. Das UX/UI-Design wurde von einer rein technischen Darstellung zu einer intuitiven und übersichtlichen Benutzeroberfläche transformiert. Die minimalistische visuelle Gestaltung mit dynamischen Animationen sorgt für eine klare Informationsdarstellung und eine mühelose Steuerung – auf Smartphone und Tablet. Die Helion ONE App vereint Funktionalität mit Emotion, Nützlichkeit mit Erlebnis, Usability mit Gefühl. Sie ist der strategische Dreh- und Angelpunkt, der die Nutzer:innen für nachhaltigen Energieverbrauch sensibilisiert – und sie spüren lässt, dass sie Teil der Energiewende sind.

Prämierte Innovation

Die Helion ONE App wurde bei Best of Swiss Apps 2024 mit der höchsten Ehrung ausgezeichnet: Master of Swiss Apps. Neben dem Gesamtsieg gewann die App Gold in den Kategorien «Customer Experience», «Design» und «Functionality» sowie Silber bei «Business Impact» und «User Experience». Die Jury würdigte insbesondere die intuitive Navigation, die reduzierte Darstellung komplexer Energiesysteme, das spielerische Energiemanagement und die Art, wie die App nachhaltige Energie in den Fokus rückt. Die Anerkennung in mehreren Kategorien zeigt, dass Helion ONE nicht nur ein einzigartiges digitales Tool ist, sondern auch ein relevanter Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Interaktives Energiemanagement

Der Homescreen der Helion ONE App visualisiert den Wechsel zwischen Tag und Nacht und zeigt das Zusammenspiel von Produktion und Verbrauch elektrischer Energie. Die App liefert auf einen Blick alle relevanten Informationen zur Solaranlage und zu den verbundenen Geräten. Die Nutzer:innen haben ihr Energiesystem stets im Blick. Sie können ihre Geräte individuell steuern und bestimmen, wann und wie Energie genutzt wird. So hilft Helion ONE, Solarstrom gezielt zu nutzen – für mehr Unabhängigkeit und Effizienz.

Transparentes Monitoring

Helion ONE sorgt mit übersichtlichen Statistiken zu Stromverbrauch und -produktion für volle Transparenz. Die App zeigt präzise, welcher Anteil des Energiebedarfs durch die eigene Solaranlage gedeckt wird und wie viel Solarenergie direkt von angeschlossenen Geräten genutzt wird. Überschüssiger Solarstrom kann im Batteriespeicher zwischengelagert oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Maximale Performance

Die Helion ONE App basiert auf einer leistungsfähigen und flexiblen Architektur mit modernen Entwicklungsframeworks. Eine adaptive Benutzeroberfläche sorgt für eine optimale Darstellung auf unterschiedlichen Geräten und Bildschirmgrössen. Die Verarbeitung komplexer Datenströme erfolgt asynchron, um auch bei hoher Last eine schnelle und zuverlässige Reaktion der App zu ermöglichen. Für die Echtzeitvisualisierung von Solarproduktion, Verbrauch und Batterieladung ist effizientes Datenmanagement entscheidend. Intelligentes Caching auf Backend- und App-Seite minimiert unnötige Abrufe und optimiert die Performance.

Wirtschaftlicher Solarstrom

Helion positioniert sich als ganzheitlicher Geschäftspartner, der – alternativ zu lokalen Elektrizitätswerken – überschüssigen Solarstrom zu attraktiven Tarifen abnimmt. Die Herausforderungen der Energiewende sind klar: Während in Spitzenzeiten zu viel Solarstrom produziert wird, fehlt es an effizienten Wegen, ihn wirtschaftlich zu nutzen. Dies stellt Kleinproduzent:innen vor Rentabilitätsfragen und belastet das Netz. Die Helion ONE App schafft hier Lösungen, indem sie die Vermarktung digitalisiert und vereinfacht. Alle Informationen und Einstellungen dazu sind direkt in die App integriert. So entwickelt sich Helion ONE zunehmend zum zentralen Tool für ein fortschrittliches Energiemanagement.

Dynamische Evolution

Helion ONE wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den Zugriff zu vereinfachen, den Eigenverbrauch zu optimieren und das Bewusstsein für erneuerbare Energie zu schärfen. Zudem bietet die App künftig direkte Kaufoptionen, um bestehende Energiesysteme gezielt zu erweitern. Neue Features wie App-Widgets, der Energy Assistant und soziale Funktionen zum Teilen der eigenen Solarproduktion motivieren dazu, die Energiewende aktiv mitzugestalten – und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

Erfolg durch Nutzerzentrierung und enge Zusammenarbeit

DEPT® hat als verantwortliche Agentur bei der Entwicklung der Helion ONE App eine Reihe von Herausforderungen gemeistert. Besonders anspruchsvoll war der Wechsel von einer Nischen- zu einer Mainstream-Zielgruppe, wobei eine einfache, aber leistungsstarke Nutzeroberfläche entwickelt werden musste, die sowohl technisch versierte Power-User als auch eine breitere, weniger erfahrene Zielgruppe anspricht. Dabei setzte die Agentur auf einen iterativen UX-Ansatz, der durch ständiges Testing und die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden (Stichwort: One-Team-Mentalität) kontinuierlich verbessert wurde.

Das grösste Learning aus dem Projekt war die Erkenntnis, dass eine exzellente Customer Experience entscheidend für die Differenzierung im Wettbewerb ist. Durch die

Fokussierung auf die echten Bedürfnisse der Nutzer:innen und die bewusste Reduktion von Komplexität konnte eine klare und intuitive App entstehen, die sowohl für Einsteiger:innen als auch für Technik-Enthusiast:innen geeignet ist.

