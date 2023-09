TX Group: 20 Minuten geht rechtlich gegen Greenpeace vor

von Nick Lüthi

Wer am Dienstagmorgen in Zürich oder Lausanne ein Exemplar von 20 Minuten, respektive 20 Minutes, aus der Verteilbox nahm, hielt möglicherweise nicht die Zeitung in der Hand, die er oder sie erwartet hatte. Mitarbeitende von Greenpeace hatten in den beiden Städten frühmorgens einzelne Boxen mit insgesamt 30’000 Exemplaren einer Wahlzeitung bestückt, die äusserlich dem Original nachgeahmt wurde.

«Wir leiten rechtliche Schritte ein»

Wie 20 Minuten in einem Artikel «in eigener Sache» schreibt, verurteile man diese Aktion aufs Schärfste: «Unsere Leserinnen und Leser wurden mit dieser Aktion mutwillig getäuscht und manipuliert. 20 Minuten ist politisch neutral und publizistisch unabhängig», wird CEO Bernhard Brechbühl in der Hausmitteilung zitiert. Mit dem Gebrauch des modifizierten 20-Minuten-Logos sowie des Designs werde das Marken- und Wettbewerbsrecht verletzt. Zudem sei das Distributionsnetz missbraucht worden. «Wir leiten entsprechend rechtliche Schritte ein», teilt 20-Minuten-Sprecherin Eliane Loum-Gräser auf Anfrage von persoenlich.com mit.

20 Minuten sieht sich immer wieder damit konfrontiert, dass Dritte das Layout für eigene Zwecke adaptieren. Solche Ausgaben heissen dann «50 Jahre» oder «30 Minuten».

Grossteil der Auflage per Post

Der aktuelle Fake trägt den Titel «22. Oktober», benannt nach dem Datum der eidgenössischen Wahlen. Den Grossteil der Auflage von 420’000 Stück verschickt Greenpeace mit der Post direkt an ausgewählte Schweizer Haushalte. Finanziert wurde die Wahlzeitung über Kleinspenden, die seit Juni gesammelt werden.

Inhaltlich steht der Klimawandel im Zentrum der 16 Seiten. Die Artikel orientierten sich an der Tonalität von 20 Minuten, etwa der Aufmacher auf der Titelseite, der fragt: «Ferien am Strand – wie lange noch?» Oder ein Text aus der Abteilung Skurriles: «So rettet der Donut unsere Welt.» Für die Texte konnte Greenpeace verschiedene bekannte Personen gewinnen. Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger, Kolumnistin Michèle Roten, Schriftsteller Thomas Meyer oder Komiker Michael Elsener haben je einen Beitrag beigesteuert.

Nichtwähler an die Urne bewegen

Um die Wahlen vom 22. Oktober geht es in den Texten nur insofern, als dass mehrfach dazu aufgerufen wird, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen und ein klimabewusstes Parlament zu wählen. Als politisch unabhängige Organisation verzichtet Greenpeace jedoch darauf, einzelne Parteien oder Personen zur Wahl zu empfehlen (persoenlich.com berichtete). «Wir möchten umweltbewusste Menschen erreichen, die bisher noch nie oder nur selten gewählt haben und sie von der Wichtigkeit der Parlamentswahlen überzeugen», so Projektleiter Nathan Solothurnmann in einer Medienmitteilung, «denn in der nächsten Legislatur werden in Bern entscheidende Weichen gestellt.»