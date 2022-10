RhB-Weltrekord: 660'000 Liveviews auf BlickTV erzielt

Die exklusiven Aufnahmen von Blick TV rund um den spektakulären RhB-Weltrekord stiessen bei den Userinnen und Usern auf «enormes Interesse», wie es in einer Mitteilung heisst. Und auch international stiess das Ereignis auf grossen Anklang: So wurde der Weltrekord von Deutschland über Südafrika bis nach China ausgestrahlt.

Die rund vierstündige Sendung generierte laut Angaben der Blick-Gruppe auf Blick.ch im Player rund 660 000 Live-Views. Zeitweise hätten 51 000 Userinnen und User den Weltrekordversuch gleichzeitig live verfolgt. 1,02 Millionen VoD-Views seien am Samstag auf Blick.ch gezählt worden – zudem sei allein der Ticker zum Weltrekordversuch 500’000 Mal angeklickt worden.

«Es ist schlicht überwältigend, mit welcher Präzision und Leidenschaft dieses Mammut-Projekt gestemmt und umgesetzt wurde – und mit welcher Faszination es von den Userinnen und Usern am Samstag verfolgt wurde. Die Freude, die wir zusammen mit der RhB unzähligen Bahn-Fans aus aller Welt machen konnten, ist die grösste Genugtuung», lässt sich Sandro Inguscio, Chefredaktor Blick.ch & Blick TV, in der Mitteilung zitieren.



Der RhB-Weltrekord sei die grösste Produktion von Blick TV seit der Gründung im Februar 2020 gewesen, wie es weiter heisst. Zusammen mit der Produktionsfirma NEP hätten 55 Mitarbeitende die Liveübertragung möglich gemacht. 19 Kameras lieferten die exklusiven Bilder – unter anderem im und am Zug, per Drohnen und auf Berggipfeln. (pd/tim)