SRF: 822'000 Zuschauende verfolgen EM-Auftakt

Publiziert am 03.07.2025

Das Eröffnungsspiel der Uefa Women's Euro 2025 zwischen der Schweiz und Norwegen erzielte am Mittwoch auf SRF 1 eine Spitzeneinschaltquote von bis zu 822'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Dies entspricht einem Marktanteil von 65,8 Prozent in der Deutschschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Vergleich: An der EM 2022 in England verfolgten beim Auftaktspiel der Schweiz gegen Portugal durchschnittlich 220'000 Zuschauende die Partie vor dem TV, wie die CH-Media-Zeitungen damals berichteten.

Die 1:2-Niederlage der Schweizer Nationalmannschaft gegen Norwegen generierte zusätzlich rund 230'000 Livestream-Starts auf den SRF-Onlineplattformen. Die Messung berücksichtigt keine Zuschauenden in Public Viewings.

«Die hohen Einschaltquoten zum EM-Auftakt zeigen eindrucksvoll: Der Frauenfussball und die Uefa Women's Euro 2025 stossen bei unserem Publikum auf grosses Interesse – das freut uns ausserordentlich», wird Susan Schwaller, Chefredaktorin SRF Sport, zitiert.

Das nächste Spiel der Schweizer Equipe findet am Sonntag, 6. Juli 2025, um 21 Uhr gegen Island statt und wird live auf SRF zwei übertragen. SRF zeigt alle 31 Partien des Turniers live und frei empfangbar in der Deutschschweiz. Das Angebot wird durch Talks, Analysen, Hintergrundgeschichten und Magazine ergänzt.

Die Quotendaten stammen von Mediapulse TV Data (Instar Analytics) für die Deutschschweiz, Personen 3+ inklusive Gäste. Die Online-Daten lieferte Mapp Intelligence für die SRF-Eigenplattformen. (pd/cbe)