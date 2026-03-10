CH Media: Abbau beim Radio zugunsten von Social Media

Publiziert am 10.03.2026

CH Media richtet elf regionalen und nationalen Radiosender auf die veränderte Nutzung im digitalen Raum aus. Ein Mediensprecher bestätigte auf Anfrage Informationen von persoenlich.com. Ziel sei die langfristige wirtschaftliche Stabilisierung des Radiogeschäfts. Im Fokus stehen die inhaltliche Schärfung des Programms, die Stärkung der digitalen Distribution sowie der Ausbau der Social-Media-Präsenz.

Die Neuausrichtung führt zu einem Stellenabbau: Vier Mitarbeitende erhielten die Kündigung, was dem Abbau von drei Vollzeitstellen in den Radioteams entspricht. Fünf weitere Angestellte bekommen einen neuen Jobprofil und werden das überregionale Social-Media-Team erweitern. Die betroffenen Personen wurden am Dienstagmorgen in persönlichen Gesprächen informiert.

«Es geht nicht darum, Radio durch Social Media zu ersetzen, sondern unsere Radiosender auf den digitalen Kanälen zu stärken», so die Medienstelle. Die Mitarbeitende mit neuem Jobprofil sollen weiterhin auf den Radiosendern zu hören sein.

CH Media spricht bewusst nicht von einer Reorganisation, sondern von einer strategischen Neuausrichtung. Ressourcen würden dort abgebaut, wo sie in der digitalen Welt weniger wirksam seien, und gezielt in Bereiche mit höherer digitaler Relevanz umgeschichtet. Neue Prozesse und Jobprofile sollen die Transformation begleiten.

Die Neuausrichtung erfolgt einen Monat nachdem eine neue Struktur für Radio und TV bei CH Media eingeführt wurde (persoenlich.com berichtete). Damit will das Medienhaus die Sender auf die digitale Zukunft auszurichten.

«Digitale Entwicklungen verändern Radio und Fernsehen kontinuierlich. Wir wollen unsere Sender stärken und gezielt auf die Bedürfnisse unseres Publikums und des Werbemarkts im digitalen Raum ausrichten», sagte Nicola Bomio, Leiter TV Regional und Radio. (spo)