Tamedia / 20 Minuten: Acht Kündigungen in Sport-Ressort und Produktion

Die vier Firmen der TX Group grenzen sich zunehmend voneinander ab: 20 Minuten will die Sportberichterstattung stärker auf die eigene Leserschaft ausrichten und baut daher per Januar 2021 in der Deutschschweiz ein eigenes Sportressort auf. Dieses soll vermehrt auch Videos und Podcasts produzieren sowie mit einem eigenen Sport-Kanal auf Social Media präsent sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Im Zuge der Ablösung von 20 Minuten organisiert sich das Sportressort der Redaktion Tamedia Deutschschweiz neu. So soll der Fokus nebst den wichtigsten News aus dem nationalen und internationalen Sport künftig vermehrt auf hintergründige Geschichten gelegt werden, die über das Tagesgeschehen hinausgehen. Zudem sollen Freizeitsport, Gesundheit oder Ernährung vermehrt thematisiert werden.

Integration von Print in 20 Minuten

Des Weiteren gliedert 20 Minuten auch die derzeit durch Tamedia Editorial Services erbrachten Leistungen für die Printproduktion direkt sich selber im eigenen Unternehmen ein. Die verantwortlichen Mitarbeitenden würden damit stärker in die Redaktionen von 20 Minuten und 20 minutes eingebunden und die Abläufe können effizienter gestaltet werden, schreibt 20 Minuten.

Acht Kündigungen

Die bisher gemeinsamen Teams im Sport und den Editorial Services werden zwischen 20 Minuten und Tamedia aufgeteilt. Diese Aufteilung führe in der Deutschschweiz voraussichtlich zu circa acht Kündigungen. Betroffen seien in erster Linie bisher für 20 Minuten tätige Mitarbeitende der bei Tamedia angegliederten Sportredaktion und Printproduktion. In der Westschweiz sind aufgrund der Anpassungen derzeit keine Kündigungen geplant. Es werde ein Sozialplan zur Anwendung kommen. Die Massnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der Konsultation. (pd/eh)