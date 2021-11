Investigativer Journalismus: Alexandra Aregger recherchiert mit

Im Rahmen des Förderprogramms für investigativen Journalismus von Tamedia wird Alexandra Aregger eine einjährige Weiterbildung im Recherchedesk der Tamedia-Mantelredaktion absolvieren. Sie gehört zu den Gewinnerinnen des Recherchepreises 2021.

«Bereits zum zehnten Mal dürfen wir das Förderprogramm für investigativen Journalismus durchführen», wird Oliver Zihlmann, Co-Leiter Recherchedesk von Tamedia, in einer Mitteilung zitiert. «Ich freue mich sehr, Alexandra in unserem Team zu begrüssen und mit ihr zusammen an spannenden Recherchen zu arbeiten.»

Das Förderprogramm für investigativen Journalismus bietet jungen Journalistinnen und Journalisten die Chance, das Recherchehandwerk zu erlernen und zu vertiefen, heisst es weiter. Die Preisträgerin oder der Preisträger erhält die Möglichkeit, ein einjähriges, bezahltes Praktikum im Recherchedesk von Tamedia in Bern und Zürich zu machen.

Alexandra Aregger war laut Mitteilung die letzten vier Jahre bei der Newsplattform Nau.ch, zunächst als Videoreporterin, dann als Ressortleiterin News. Dabei recherchierte die Luzernerin eigene Geschichten nahe am aktuellen Polit- und News-Geschehen. Davor war Aregger über mehrere Jahre als Radiojournalistin tätig und absolvierte den Diplomlehrgang an der Schweizer Journalistenschule MAZ. (pd/cbe)