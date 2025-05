Radio SRF: Am Samstag nur noch Konserve statt regionale Frischprodukte

Als Anfang Mai die SRG-Genossenschaft Bern, Freiburg, Wallis im Berner Kursaal ihren hundertsten Geburtstag feierte, herrschte Festlaune. Die Spitze der regionalen Trägerschaft war sichtlich stolz, Bundesrat und Medienminister Albert Rösti als Stargast am Jubiläumsanlass begrüssen zu dürfen. Dieser pries in seiner Rede die regionale Verankerung der SRG und die Regionalberichterstattung. Das Regionaljournal habe ihm als Kind am Mittagstisch in Kandersteg das Leben auf der anderen Seite der Berge näher gebracht. Auch sonst war Rösti des Lobes voll für das Radio im Allgemeinem und das Regionaljournal im Speziellen, das er gar als kritisches Medium würdigte. Gleichzeitig wies der Medienminister auf die vom Bundesrat beschlossenen Sparmassnahmen hin. Diese seien unumgänglich, um der Halbierungsinitiative den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Noch bevor diese Mittelkürzungen im dreistelligen Millionenbereich greifen, spart SRF schon heute aufgrund rückläufiger Werbeeinnahmen, einem reduzierten Teuerungsausgleich auf der Medienabgabe und steigender Kosten bei der IT-Sicherheit. Neben Eingriffen wie der Einstellung von «Gesichter & Geschichten», die für reichlich Wirbel sorgten, geht andernorts der Abbau ohne viel Aufhebens über die Bühne. Zum Beispiel bei dem von Bundesrat Rösti hochgelobten Regionaljournal.

Dann warens nur noch sechs

Wie im vergangenen Herbst angekündigt, müssen auch die Regionalredaktionen von Schweizer Radio und Fernsehen im Rahmen des Spar- und Transformationsprojekts «SRF 4.0» Federn lassen. Inzwischen sind die Massnahmen umgesetzt und demnächst auch im Programm hörbar. Zwar hat SRF nur Stellen im Umfang von fünf Vollzeitstellen gestrichen (von total 93). Als Folge davon entfällt aber eine der bisher sieben täglichen Hauptsendungen der Regionaljournale.



Beim Personal stiess dieser Schritt auf wenig Verständnis. SRF drohe in den Regionen an politischem Rückhalt zu verlieren, kritisierte die Personalvertretung im Konsultationsverfahren. Vielleicht ist dieser Rückhalt schon jetzt nicht mehr allzu gross. Auf jeden Fall gab es keinerlei wahrnehmbaren Widerspruch oder öffentlichen Protest. Die SRF-Führung begründete den Abbau damit, dass der Samstag von der Newslage her und gemessen am Publikumsinteresse der schwächste Tag der Woche sei. Ausserdem seien die Regionalredaktionen in der Vergangenheit von Sparmassnahmen verschont geblieben.

«Blitzlicht Schweiz» kommt als Ersatz

Am Samstagabend um 17.30 Uhr steht in den sechs SRF-Regionen künftig keine Nachrichtensendung mehr mit News und Hintergründen aus dem jeweiligen Einzugsgebiet auf dem Programm. Stattdessen sendet Radio SRF 1 in der gesamten Deutschschweiz die Sendung «Blitzlicht Schweiz». Im Zuge der sparbedingten Anpassungen wird diese gemäss Eigenbeschrieb «kaleidoskopartige Momentaufnahme aus den Schweizer Regionen» von ihrem bisherigen Sendeplatz einfach eine Stunde nach hinten verschoben.

Auch die Sonntagsausgabe der Regionaljournale ist von den Sparmassnahmen betroffen, wie die SRF Medienstelle auf Anfrage bestätigt. Sie wird zeitlich verkürzt, ausser, wenn Wahlen oder Abstimmungen stattfinden. Dann gibt es weiterhin eine Sendung in der bisherigen Dauer von einer halben Stunde zu hören. Erst seit 2013 strahlt Schweizer Radio die Regionaljournal-Sendungen auch am Wochenende aus, nachdem sie in den 35 Jahren zuvor nur werktags im Programm gestanden hatten.

Ab Ende 2025 multimediale Regionalredaktionen

Auf das Fernseh- und Video-Angebot wirkt sich der Stellenabbau nicht aus, obwohl SRF auch in diesem Bereich der Regionalredaktionen Personal abgebaut hat. Die nun vollzogenen Ab- und Umbauten sind nur das Vorgeplänkel zu einer Fusion der bisher getrennten Regionalberichterstattung von Radio und Fernsehen. Ab Ende 2025 will SRF mit multimedialen Regionalredaktionen arbeiten, wie das Unternehmen bestätigt.