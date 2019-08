SRF: Angélique Beldner moderiert «1 gegen 100»

Ab Januar 2020 präsentiert neu die Moderatorin und Journalistin Angélique Beldner die wöchentliche Quiz-Sendung «1 gegen 100» und übernimmt damit die Nachfolge von Susanne Kunz, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Die 43-Jährige werde daneben weiterhin in der Video- und Inlandredaktion im Newsroom arbeiten und die «Tagesschau» am Mittag und die «Tagesschau» um 18 Uhr präsentieren.

«Die Chance, zwei so unterschiedliche Aufgaben bei SRF wahrnehmen zu dürfen, freut mich sehr. Einerseits ist es mir wichtig, weiterhin als Newsjournalistin und Tagesschau-Moderatorin tätig sein zu können und andererseits dem Publikum gezielt Wissen in Form eines unterhaltenden Quiz weitergeben zu dürfen. Ich bin gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung», wird Angélique Beldner in der Mitteilung zitiert.