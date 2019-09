SRF: Aushängeschilder reden übers Elternsein

Am Montag startet SRF mit der neuen Webserie «Perfekte Eltern». Darin plaudern zehn Moderatorinnen und Moderatoren quasi aus der eigenen «Wickeltasche» und erzählen, wo sie bei der Kindererziehung an ihre Grenzen stossen, heisst es in einer Mitteilung dazu. Die Botschaft laute: Lasst uns der alltäglichen Überforderung mit einem Lächeln begegnen. Und: Wir sind alle nicht perfekt – und das ist völlig okay so.

Mit der Webvideoreihe wolle man einen unterhaltsamen Kontrapunkt zu den Darstellungen einer heilen Familienwelt auf Social Media und auch zu gesellschaftlichen Diskussionen über die vollkommene Kindererziehung setzen, schreibt SRF weiter.



So erzählen Arthur Honegger, Angélique Beldner, Nicole Berchtold, Kiki Maeder, Mario Torriani, Wasiliki Goutziomitros, Reto Scherrer, Cornelia Boesch, Daniela Milanese und Philippe Gerber von ihren ganz persönlichen Erfahrungen als Eltern – und geben unverblümt zu, dass auch sie tagtäglich an ihre Grenzen stossen.

Die Reihe «Perfekte Eltern» ist aus dem neu geschaffenen Bereich «Familie» von SRF entstanden. Jede Folge der zehnteiligen Serie beleuchtet exemplarisch ein allgemein bekanntes Thema wie «Schlafen», «Reisen» oder «Anziehen».

Die ersten fünf Folgen sind ab Montag, 16. September 2019, online bei Radio SRF 3 und Play SRF sowie auf Instagram und Facebook zu sehen und zu hören. Im November 2019 folgen fünf weitere Folgen. (pd/wid)