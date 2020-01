«Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert»: Ausstrahlungsdaten geändert

CH Media hat in einer Mitteilung von Montag verlauten lassen, dass die Ausstrahlungsdaten der TV 24-Sendung «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» geändert werden. Mit der Übernahme der 3-Plus-Sendergruppe sind «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» und «The Voice of Switzerland» im CH Media-Portfolio. Deshalb habe sich CH Media daher entschieden, die zwei starken Schweizer Eigenproduktionen nicht an aufeinanderfolgenden Tagen auszustrahlen. Aufgrund dessen legt TV24 die Erstausstrahlung von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» auf Freitag.

«Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» jeweils freitags um 20.15 Uhr in folgender Reihenfolge:

21. Februar: Stefanie Heinzmann

28. Februar: Loco Escrito

06. März: Francine Jordi

13. März: Ritschi

20. März: Marc Storace

27. März: Steff la Cheffe

03. April: Seven

10. April: Duette

(pd/lol)