Le Temps und Heidi.news: Aventinus-Stiftung definiert Chefredaktorin und Geschäftsführer

Die Arbeitsgruppe, die von der Aventinus-Stiftung mit der Übernahme von Le Temps und Heidi.news betraut wurde, hat ihre ersten Entscheidungen getroffen und die beiden wichtigsten Posten des Unternehmens definiert. Die Ernennungen werden erst nach der effektiven Übernahme von Le Temps durch die Aventinus-Stiftung am 31. Dezember nächstes Jahr wirksam. Künftig wird es einen einzigen Verwaltungsrat und eine Unternehmensführung für Le Temps und Heidi Media geben.

Ab dem 1. Januar 2021 wird Madeleine von Holzen die Leitung der Redaktion übernehmen und für den Aufbau der redaktionellen Organisation von Le Temps und Heidi.news verantwortlich sein, heisst es dazu. Tibère Adler wird zum gleichen Zeitpunkt Gesamtleiter des Unternehmens. In den kommenden Wochen werden Madeleine von Holzen und Tiberius Adler die redaktionellen und operativen Management-Teams vervollständigen.

Madeleine von Holzen verfügt über eine weithin anerkannte Expertise in der Medienwelt. Als Wirtschaftsjournalistin (Journal de Genève und RTS) leitete zahlreiche redaktionelle Projekte, insbesondere als stellvertretende Direktorin der französischsprachigen Publikationen von Tamedia, zuständig für den digitalen Bereich. Sie leitete auch die Abteilung Entwicklung und Kommunikation der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne. Seit 2018 ist sie Leiterin der Kommunikation und Mitglied der Generaldirektion des Flughafens Genf. «Es ist eine Ehre, die redaktionelle Verantwortung für ein so ehrgeiziges Projekt zu übernehmen. Ich freue mich, es mit einigen sehr talentierten Journalisten aufbauen zu können», wird Madeleine von Holzen zitiert.

Als Rechtsanwalt, Unternehmer und Direktor verschiedener Unternehmen verfügt Tibère Adler über langjährige Erfahrung in den Medien. Insbesondere war er bis 2011 Geschäftsführer der Edipresse-Gruppe. Bei der Gründung von Le Temps im Jahr 1998 war Tibère Adler Mitglied des Lenkungsausschusses für die Fusion von Le Nouveau Quotidien und Le Journal de Genève und wurde dann Mitglied des Verwaltungsrates. Als Direktor von think thank Avenir Suisse in der Romandie bis August 2018 war er danach Mitbegründer der digitalen Medien Heidi.news, deren Herausgeber und geschäftsführender Redakteur er ist. «Das Projekt der Aventinus-Stiftung für Le Temps und Heidi.news ist eine historische Chance, die in der Westschweiz verankerten Qualitätsmedien zu erhalten und weiterzuentwickeln», sagt Tibère Adler.

«Diese beiden Ernennungen markieren den Beginn eines Prozesses, der die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit von Le Temps sicherstellen und die Rückkehr nach Genf ermöglichen werden. Wir freuen uns, dass Madeleine von Holzen und Tibère Adler sich bereit erklärt haben, an diesem spannenden Abenteuer teilzunehmen, und wir freuen uns auf ihren künftigen Beitrag zum Projekt», kommentiert der Vorstandsvorsitzende Eric Hoesli. (pd/wid)