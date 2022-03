SRF: Barbara Schöneberger legt Promis rein

Am 2. April feiert Barbara Schöneberger ihr Debüt als Moderatorin der Samstagabendshow «Verstehen Sie Spass?». In ihrer ersten Folge begrüsst sie Paola Felix, die die Show gemeinsam mit ihrem Mann Kurt von 1983 bis 1990 moderierte. Zu Gast im Studio sind auch zahlreiche weitere Prominente, von denen einige als Lockvogel unterwegs waren, während andere Opfer der versteckten Kamera wurden.

SRF, Das Erste und ORF übertragen «Verstehen Sie Spass?» am 2. April 2022 ab 20.15 Uhr live aus dem Studio Berlin-Adlershof. In «Verstehen Sie Spass?»-Tradition ist auch Barbara Schöneberger regelmässig verkleidet im Einsatz, um andere in die Falle zu locken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wer schläft, sündigt öfter: Ärger im Schlaflabor

Ihr Debüt als Lockvogel gibt Barbara Schöneberger in der Rubrik «Der hat’s verdient», in der «Verstehen Sie Spass?» Wünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer erfüllt. Diesmal erwischt es Peter, der Freunde und Familie regelmässig mit derben Streichen zur Weissglut treibt. Gemeinsam mit Peters Ehefrau Claudia dreht die als Putzfee verkleidete Barbara den Spiess um. Zuschnappen soll ihre Falle bei einem Gesundheitscheck im Schlaflabor. Kaum ist Peter in seinem Patientenzimmer eingeschlummert, wird er auch schon von der Nachtschwester unsanft geweckt. Angeblich hat er als Schlafwandler die Klinikeinrichtung demoliert. Und das ist längst nicht alles.

Lisa und Lena: Der doppelte Azubi

Auf TikTok sind die Zwillinge Lisa und Lena absolute Vollprofis, doch als Auszubildende in einer Bäckerei in St. Wendel zeigen sich die beiden «Verstehen Sie Spass?»-Lockvögel von ihrer tollpatschigen Seite – sehr zur Verwunderung der Kundschaft. Was die Anwesenden nicht ahnen: Frei nach Erich Kästners «Doppeltem Lottchen» gibt es die Azubine zweimal.

Und während die eine ein Musterbeispiel an Effizienz und Höflichkeit ist, reiht sich bei der anderen ein Missgeschick ans nächste. Mit kaltem Cappuccino, in Remoulade ertränkten Brötchen und Prosecco aus Wassergläsern strapaziert die angehende Bäckerei-Fachverkäuferin Geduld und Nerven ihrer Kundinnen und Kunden, heisst es weiter. (pd/mj)