Tsüri.ch: Basler Eventkalender kommt nach Zürich

Seit 2004 gibt es den Ausgangskalender Denkmal.org in Basel, der bewusst schlicht gehalten werde. Mit rund 30’000 Aufrufen pro Monat hat er sich als beliebte Plattform für die Ausgangsszene in der Region etabliert. Das Stadtmagazin «Tsüri.ch» und der Verein Denkmalmit bringen den Kalender jetzt gemeinsam nach Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Denkmal.org listet Veranstaltungen wie Konzerte, Partys und Raves auf – geordnet nach Wochentagen. Die Zürcher Ausgabe wird von der «Tsüri.ch»-Redaktion kuratiert und aufbereitet. Inhaltlich bilde Denkmal.org ein breites Musikspektrum verschiedenster Genres ab. Denkmal.org enthält keine Werbung und es werden nur bedingungslose Beiträge von Veranstaltern entgegengenommen. Kleine und grosse Clubs erhalten dieselbe Aufmerksamkeit. «Ein Kalender in dieser übersichtlichen Form fehlte bis anhin in Zürich. Ich freue mich, dass wir das bewährte Basler Konzept nach Zürich bringen», wird Seraina Manser, Community-Verantwortliche von «Tsüri.ch» zitiert.

Am Donnerstag, 9. Mai, wird Denkmal.org in Zürich mit einem Doppelkonzert im Sender von GDS.FM begrüsst. Es spielen «Pistole» aus Hamburg, «Windbreaker» aus Chicago und die Basler DJ Féline legt auf.

Denkmal.org wurde 2004 von einem Kollektiv aus Basel gegründet. Im Frühling 2018 führte es ein erfolgreiches Crowdfunding durch, um das Redesign und die Umprogrammierung der Webseite finanzieren zu können. (pd/log)