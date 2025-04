Publiziert am 22.04.2025

Am Ostermontag unterlief Blick.ch in der Berichterstattung über den Tod von Papst Franziskus ein Bildfehler. Die Redaktion verwendete für den Teaser mit dem Titel «Papst Franziskus (†88) ist tot» ein Foto des früheren Papstes Benedikt XVI. Die Ironie der Geschichte: Rechts neben dem Hauptbild war in einer Infobox ein korrektes Bild von Papst Franziskus zu sehen. «Dieser Fehler wurde schnell erkannt und umgehend behoben», so Blick-Mediensprecher Daniel Riedel auf Anfrage von persoenlich.com.



Was online rasch korrigiert werden kann, wirkt sich bei Printpublikationen deutlich nachhaltiger aus. Rückblende ins Jahr 1963: «Blick tötet den Papst», heisst es dazu in der Ringier-Chronik. «Um sicher zu gehen, dass der Tod des sterbenden Papstes Johannes XXIII. rechtzeitig bekannt gegeben wird, erstellt die Redaktion zwei Druckversionen», heisst es in der Chronik dazu. «Doch die Hälfte der Zeitungen wird versehentlich mit der Todesmeldung des Papstes gedruckt – obwohl dieser noch einen Tag länger lebt. Ein Malheur, das in die Geschichte eingeht.»



Zurück ins Jahr 2025: Blick berichtete nach eigenen Angaben mit rund 20 Artikeln und Videobeiträgen sowie sechs Sonderseiten in der Printausgabe über den Tod von Papst Franziskus. (cbe)