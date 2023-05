CH Media: Catherine Mettler wird Kommunikationschefin

Die Kommunikationsexpertin Catherine Mettler stösst im September 2023 zum Schweizer Medienunternehmen CH Media, wie es in einer Mitteilung heisst. Derzeit verantwortet sie die Unternehmenskommunikation des Beratungs- und Prüfunternehmens EY (Ernst & Young) in der Schweiz.

Vor EY arbeitete Mettler während acht Jahren in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen beim Energiekonzern Axpo. Nebst Führungserfahrung bringe sie grosse Erfahrung in der Strategie- und Krisenkommunikation sowie im Bereich Public Affairs mit, heisst es. Vor dem Wechsel in die Unternehmenskommunikation war Mettler als Journalistin tätig, zuerst beim European Business Channel, dann beim Aufbau von Radio Argovia und schliesslich als Reporterin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen SRF.

Catherine Mettler folgt als Kommunikationschefin auf Stefan Heini, der ab Juli die Kommunikation vom Schweizerischern Arbeitgeberverband leitet (persoenlich.com berichtete).

Michael Wanner, CEO bei CH Media, verstärkt mit dem Zugang sein Führungsteam: «Ich freue mich, dass wir mit Catherine eine bestens qualifizierte Persönlichkeit gewinnen konnten. Sie bringt mit ihrer Erfahrung aus anspruchsvollen Positionen in der Unternehmenskommunikation und ihrem Background als Journalistin ein breitgefächertes Know-how mit.»

Mit Michael Wanner hat Anfang April 2023 bei CH Media die fünfte Generation der Verlegerfamilie die operative Führung übernommen. «Die Möglichkeit, an diesem Wendepunkt zu CH Media zu stossen, ist eine Aufgabe, die ich mit Freude zusammen mit dem Team anpacken werde», wird Catherine Mettler zitiert. (pd/wid)