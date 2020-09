NZZ: Chanchal Biswas soll Wirtschaftschef werden

Künftig soll es an der Zürcher Falkenstrasse nur noch eine grosse Wirtschaftscrew geben, welche die NZZ und die NZZ am Sonntag beliefert. Leiter des fusionierten Ressorts soll Chanchal Biswas werden, der jetzt Wirtschaftschef der NZZ am Sonntag ist. Wie Inside Paradeplatz am Donnerstag berichtete, soll NZZ-Wirtschaftschef Peter Fischer abgesetzt werden.

Bei der NZZ-Medienstelle heisst es auf Anfrage von persoenlich.com, dass am Nachmittag eine Mitarbeiterinformation stattfinden wird. Die Meldung von Inside Paradeplatz wurde weder bestätigt noch dementiert.

In einem persoenlich.com-Interview sagte NZZ-CEO Felix Graf bereits im Juni: «Eine Transformation des Unternehmens angesichts des laufenden Strukturwandels ist unabdingbar.» Luzi Bernet, Chefredaktor der NZZ am Sonntag, ergänzte, dass Synergien genutzen werden sollen, wo es publizistisch und organisatorisch Sinn mache. «Fest steht, dass sowohl die NZZ wie auch die NZZ am Sonntag ihre jeweilige journalistische Identität, Eigenständigkeit und Positionierung beibehalten werden, um ihr Publikum weiterhin massgeschneidert bedienen zu können», so Bernet damals. (cbe)