Süddeutsche Zeitung: Chefredaktion durchleuchtet eigene Redaktoren

Die Süddeutsche Zeitung steht in der Kritik. Nachdem das Branchenportal Medieninsider über interne Informationen aus der Redaktion berichtet hat, hat die Chefredaktion die eigenen Redaktorinnen und Redaktoren durchleuchtet. Konkret hätten die SZ-Chefs die dienstlichen Festnetztelefone und den E-Mail-Verkehr der Mitarbeiter durchsuchen lassen. So hätten sie herausfinden wollen, ob die Mitarbeiter Kontakte zur «Medieninsider»-Redaktion pflegten.

Die Redaktion der SZ wurden am vergangenen Dienstag an einer Redaktionsvollversammlung über die Untersuchung informiert. Zuerst hatte am Freitag erneut Medieninsider darüber berichtet, am Samstag nahm auch die NZZ das Thema auf.

Reporter ohne Grenzen reagierte und übte Kritik am Vorgehen der SZ. Die Journalistenorganisation sieht durch das Handeln des Blattes den Quellenschutz und damit ein Kernprinzip des Journalismus gefährdet.

Die SZ verteidigt in einer Stellungnahme die Durchsuchung bei den Mitarbeitern. «Redaktionsausschuss, Betriebsrat und Chefredaktion sind sich einig darin, dass der Schutz des Redaktionsgeheimnisses für unsere Arbeit unabdingbar ist. Deshalb steht es für uns ausser Frage, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die das Redaktionsgeheimnis verletzen, versuchen ausfindig zu machen.» (wid)