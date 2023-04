Axel Springer: Chefredaktorin verteidigt Bild-Redaktion

«Ja, Mathias Döpfner hat Sätze gesimst, die so wie sie dastehen, absolut nicht in Ordnung sind», schreibt Bild-Chefredaktorin Marion Horn in einem Kommentar. «Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!»

Springer-Chef Mathias Döpfner ist wegen konzerninternen Nachrichten in die Schlagzeilen geraten. Wie die Wochenzeitung Die Zeit berichtete, soll sich Döpfner unter anderem abfällig über Ostdeutsche geäussert haben. Auch soll er beim damaligen Bild-Chefredaktor Julian Reichelt versucht haben, die Berichterstattung zu beeinflussen (persoenlich.com berichtete).

«Ich lasse mir von niemandem sagen, was Bild zu schreiben hat. Ich kenne in diesem Haus auch keinen Journalisten, der das tut», schreibt Marion Horn, die seit einem Monat Vorsitzende der Bild-Chefredaktionen ist. Einflussversuche gebe es immer wieder: von Politikern, Managern, Aktivisten oder Prominenten. «Die Frage ist, wie ein Bild-Chef damit umgeht.»



Sie erfahre als Journalistin bei Axel Springer vom ersten Tag an immer die absolute journalistische Freiheit. «Und diese Freiheit verteidigt Mathias Döpfner jeden Tag, auch gegen Widerstände aus Politik, Wirtschaft und Kultur», so Horn. (cbe)