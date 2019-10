Equipe: Christian Stucki tanzt für Quickline Hula

Quickline richtet sein neues Produktportfolio noch stärker auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Nutzungsverhalten des einzelnen Kunden aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit alle wirklich genau das bekommen, was sie auch möchten. Basierend auf diesem Insight bietet der viertgrösste Telco-Anbieter der Schweiz mit «Quickline Start» ein neues Basisprodukt an, das sich mit frei kombinierbaren Leistungsoptionen ergänzen lässt. So profitieren die Kunden von noch mehr Leistung und können sich stets auf die persönliche Beratung der lokalen Quickline-Partner verlassen. Daraus resultiere ein neues, leichtes Lebensgefühl: Ich kombiniere, was und wie ich auch immer will.

Kombiniere so, wie Du willst – unter diesem Motto steht die neue Kampagne, die Alltägliches auf ungewohnte Weise miteinander kombiniert. So wird zum Beispiel die Zahnpflege nach Lust und Laune mit süssem Schlagrahm aufgewertet. Und sogar Schwingerkönig Stucki Christian hat als Markenbotschafter für Quickline seine Garderobe einmal so kombiniert, wie er will: mit einem exotischen Hawaiihemd.

Equipe hat für die Markteinführung von Quickline Start alles aus einer Hand geboten: von der Strategie, über die Kreativ-Idee bis hin zur Umsetzung und der Mediastrategie. Die ungewohnten, sprichwörtlich merkwürdigen Kombinationen werden mit performance-fokussierten Online-Aktivitäten, auf die Personas ausgerichteten Directmailings, Plakaten, Trafficboards und TV-Spots inszeniert.

Die Kampagne läuft ab dem 8. Oktober und ist in vielen Regionen der Deutschschweiz präsent.





Fotograf: Jonathan Heyer; Bild-Produktion: All In Production. (pd/lol)