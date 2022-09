Presseschau

Das schreiben Medien zu Ueli Maurers Rücktritt

Der SVP-Bundesrat tritt per Ende Jahr zurück, wie er am Freitag in Bern bekannt gab. Kurz nach der Ankündigung erschienen in den Onlinemedien Kommentare und Porträts. Ueli Maurer wird diese jedoch kaum lesen.

«Ob meine Nachfolgerin eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch», so Bundesrat Ueli Maurer am Freitag in Bern. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)