SRF: Das Verhältnis zum eigenen Selbstbild

«Ja, ich bin fett», sagt Melanie Dellenbach von sich selbst. Sie habe die Begriffe «dick» und «fett» für sich zurückerobert und möchte damit den Beleidigungen die Macht entziehen. Als sogenannte Fett-Aktivistin hat die Pflegefachfrau der Gewichtsstigmatisierung den Kampf angesagt. Denn gerade mehrgewichtige Menschen haben es in der Gesellschaft nicht eben leicht, sie erleben Gewichtsdiskriminierung und Ausgrenzung in fast allen Lebensbereichen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Schlanke, durchtrainierte Bodys sind längst ein Massenphänomen und Garantie für Anerkennung und Likes. Den Körper zu formen, ist für die beiden Natural Bodybuilderinnen Rahel Scherrer und Venesa Sadrijaj eine den Alltag beherrschende Leidenschaft. Muskeltraining, Aufbau- und Diätphasen geben den Takt vor.

Wann wird Kalorienzählen zur Sucht? Bei Naera Giaimo begann die Krankheit schleichend und endete fast tödlich. Die 26-Jährige hat zwar ins Leben zurückgefunden, ihre Beziehung zum Körper ist aber nach wie vor kompliziert.

Franziska Quadri ist seit einem Gleitschirmunfall vom Hals abwärts gelähmt. Die Tetraplegikerin musste ihren Körper neu kennenlernen. Dazu kommt, dass die Gesellschaft anders, meist mitleidig, auf sie reagiert.

Selbstakzeptanz als Befreiungsschlag. Als Mädchen hat sich Andrea Vollgas für ihren Körper geschämt, er entsprach nicht der sogenannten Norm. Heute sieht sie keinen Grund mehr, ihren Körper zu verstecken. Im Gegenteil. Als Illustratorin zeigt Andrea Vollgas mit ihren Bildern, dass es nicht nur Standardkörper gibt, Menschen sind vielfältig und divers. «Das darf man ruhig auch sehen!»

Ausstrahlung: Sonntag, 14. August 2022, 20.05 Uhr, SRF 1

(pd/mj)