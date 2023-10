20 Minuten: Dean Cavelti wird neuer CTO

Aktuell arbeitet Dean Cavelti bei der Energy Schweiz AG als Head of IT & Technology. Als CTO von 20 Minuten were er zusammen mit seinem Team die digitale Transformation des Unternehmens weiter vorantreiben, steht in einer Mitteilung des Medienunternehmens.

Seit 2021 bei Energy von Ringier

Nach verschiedenen Stationen als Software-Entwickler, Projektleiter und später als Informationssicherheit-Experte und Corporate Developer wechselte Cavelti 2021 zu Energy von Ringier. Dort leitet er das Entwicklungs- und IT-Team und zeichnet für den Ausbau und Unterhalt von digitalen Produkten und Software-Systemen verantwortlich. Zudem ist er für die IT-Infrastruktur und Studio-Technik im regulären Betrieb sowie im Rahmen von Energy-Events zuständig.

Cavelti hat einen Bachelor der ZHAW in Unternehmensinformatik, einen Executive MBA in Business Engineering von der HSG sowie einen CAS und Weiterbildungen in den Bereichen Informationssicherheit, Risikomanagement und Projektmanagement.

Di Bernardo geht nach vier Jahren

Marco Di Bernardo wird das Unternehmen auf Ende Februar 2024 verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Di Bernardo ist 2019 zur Geschäftsleitung von 20 Minuten gestossen und verantwortete zuletzt als Chief Technology & Product Officer die Bereiche Technologie, Produktentwicklung und Daten.

Unter seiner Leitung wurde die Kompetenz für datenbasierte Arbeits- und Entscheidungsprozesse aufgebaut und etabliert. Weiter hat er mit seinem Team dem Produkt von 20 Minuten immer wieder innovative Features angefügt, unter anderem die Multilanguage App oder MyView, und so wesentlich zur Attraktivität und zum Erfolg der Medienmarke beigetragen. (pd/nil)