SRF

Der Schawinski-Film wird verschoben

Am Donnerstag gibt es statt «DOK: Roger Schawinski» ein verlängerter «Rundschau talk» zum Coronavirus.

Warum eckt Roger Schawinski so oft und so gerne an? Ein Film von Michael Bühler soll diese Frage klären. (Bild: persoenlich.com/Edith Hollenstein)