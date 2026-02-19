Sunshine Live: Deutscher Sender baut in der Schweiz aus

Sunshine Live hat sein DAB+-Empfangsgebiet in der Schweiz ausgebaut und ist neu in der gesamten Deutschschweiz flächendeckend empfangbar, wie der Sender mitteilt. Zuletzt kam der gesamte Kanton Walis dazu.

Gemäss den Zahlen von Mediapulse hat der Sender innert eines Jahres seine Reichweite mehr als verdoppelt. Im zweiten Halbjahr 2025 erreichte Sunshine live bis zu 17'000 Hörerinnen und Hörer. Der Sender ist seit 2023 in der Schweiz präsent und sendet ein eigenes Programm.

Geschäftsführerin Petra Lemcke begründet das Engagement in der Schweiz vor allem mit der Nachfrage nach einem grenzüberschreitenden Angebot für Werbekunden und Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Der Schweizer Markt wäre uns singulär nicht ausreichend interessant», teilt Lemcke auf Anfrage von persoenlich.com mit. In den DACH-Ländern erreicht Sunshine Live täglich bis zu zwei Millionen Menschen.

Ein wichtiger Grund für den Ausbau in der Schweiz sei «die starke Landschaft der elektronischen Musik aufgrund zahlreicher grosser und kleiner Festivals und einer nach wie vor vielfältigen Clublandschaft».

Parallel zur Ausweitung des Empfangsgebiets hat Sunshine Live seine lokalen Strukturen ausgebaut: Das Team wurde in den Bereichen Verkauf und Partnerschaften verstärkt. Bestehende Kooperationen mit der Street Parade und der Zürich Music Week wurden vertieft, weitere Partnerschaften mit Veranstaltungsformaten wie Tension, Runway Rave und Moving Mountain ergänzen das Portfolio.

Nun gibt es in der Schweiz bereits seit 1983 einen Radiosender namens Sunshine. Das Zentralschweizer Lokalradio ist über DAB+ auch in weiten Teilen der Deutschschweiz zu empfangen. Die Namensähnlichkeit mit dem neu expandierenden deutschen Sender sehen beide Unternehmen unkritisch. CH Media verweist auf die klar unterschiedliche Positionierung und Senderchefin Lemcke hält fest: «Es gibt keine markenrechtlichen Probleme.»