Mit der Rapperin Steff la Cheffe als Talkgast ging am Sonntag auf SRF 1 die erste Staffel «Late Update» von Michael Elsener zu Ende. Bereits am Donnerstag war definitiv klar, dass das Satireformat in die zweite Runde geht. «Yesss, Late Update geht weiter im September!», twitterte Elsener dazu.

Auch nach dem vorläufigen Ende von «Late Update» muss das SRF-Publikum nicht auf Satire am Sonntagabend verzichten. Ab dieser Woche übernehmen Dominic Deville und sein Team den Sendeplatz zur Primetime. In der siebten Staffel mit dabei sind Gabriel Vetter, Nico Semsrott, Lisa Catena sowie Patrick Karpiczenko.





Auf Social Media veröffentlichte «Deville» Outakes vom Trailerdreh. Darin gibt er verschiedene Schwüre auf die goldene Fernbedienung ab. (wid)