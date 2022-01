Medienpaket: Die «Hauptstadt» ist für das Gesetz

Wie die im Verband Medien mit Zukunft zusammengeschlossenen Kleinverlage, darunter Bajour und Tsüri.ch stimmt auch die «Hauptstadt» dem Medienpaket zu, wie das neuer Berner Onlinemeidum in seinem Newsletter schreibt. Das Mediengesetz habe problematische Seiten, aber die Vorteile würden überwiegen, wenn man den Erhalt der Medienvielfalt im Fokus habe. Und abgesehen davon würde das Paket eine Marktverzerrung eliminieren, weil neu auch Onlinemedien wie die «Hauptstadt» unterstützt würden. «Wird das Mediengesetz abgelehnt, bleibt es beim einseitigen Vorteil für die Printverlage, die weiterhin von der Posttaxenverbilligung profitieren würden», heisst es weiter.

Was auch immer die Mehrheit am 13. Februar entscheide, für die Macher der «Hauptstadt» ist gemäss Mitteilung klar: «Wir nehmens, wies kommt.» Und: «Vorsichtshalber haben wir in unserem Businessplan ohne Medienförderung kalkuliert, aber die Unterstützung in den Startjahren würde uns massgeblich helfen, uns zu etablieren.»

Das Wichtigste sei aber, dass man jetzt an sich selber arbeite. Letzte Woche habe die «Hauptstadt» ihr Büro bezogen, an der Belpstrasse 53 in der Zwischennutzung Sollbruchstelle. «Es ist der nächste Schritt vom Projekt zur Realität», wie es weiter heisst. (pd/tim)