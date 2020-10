20 Minuten: Drei Coronainfektionen auf Redaktion

von Loric Lehmann

Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass sich eine Mitarbeiterin bei Radio Top mit dem Coronavirus infiziert hatte, bekam persoenlich.com einen anonymen Input zur Situation auf der Redaktion von 20 Minuten. Darin hiess es, dass obwohl drei Personen positiv auf das Virus getestet wurden, trotzdem alle wieder am Arbeitsplatz zurück seien.

Dies entspreche nicht genau den Tatsachen, sagte Eliane Loum-Gräser, Kommunikationsverantwortliche 20 Minuten, gegenüber persoenlich.com. Es stimme zwar, dass drei Mitarbeitende der Redaktion von 20 Minuten in Zürich sich mit Covid-19 infiziert hätten. Zwei Mitarbeitende befänden sich derzeit auch immer noch in Isolation. Ein Mitarbeitender sei aber bereits vollständig genesen und seit Montag freiwillig zurück im Büro. Loum-Gräser betonte, dass die Rückkehr in enger Abstimmung mit den kantonalen Behörden erfolgte.

Zwei Tage Homeoffice für alle

«Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität, weshalb wir nach Bekanntwerden der Fälle vorsorglich alle Mitarbeitenden der Redaktion für zwei Tage ins Homeoffice geschickt haben. In dieser Zeit haben wir alle weiteren Schritte gemeinsam mit den kantonalen Behörden definiert. Weitere Infektionen konnten so rasch ausgeschlossen werden», sagte die Kommunikationsverantwortliche.

Das Schutzkonzept von 20 Minuten siehe vor, dass die vorgegebenen 1,5-Meter-Abstände zwischen den Mitarbeitenden jederzeit eingehalten werden müssen oder Maske getragen werden muss. Zudem würden die Arbeitsplätze regelmässig desinfiziert und es stehe auch genügend Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung.

20 Minuten ging weiter als Contact-Tracing vorsieht

Ob die drei Mitarbeitenden sich gemeinsam am Arbeitsplatz angesteckt hatten, könne man nicht genau sagen, so Loum-Gräser. Dafür hätte man theoretisch den Virusstamm im Labor untersuchen müssen. «Und so detaillierte Untersuchungen wurden vom Contact-Tracing nicht gemacht.» Ihr war es aber wichtig zu betonen, dass man mit der Verordnung von Homeoffice aller Mitarbeitenden bereits weiter ging als die Schutzmassnahmen des Kantons vorsehen.

Zu konkreteren Fragen wollte man keine Stellung nehmen. Dies wurde mit dem Persönlichkeitsschutz der Mitarbeitenden begründet.