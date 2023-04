NZZ: Dünnere Ausgabe wegen Cyberangriff

Vor gut zwei Wochen hat es einen Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur der NZZ gegegeben. Davon betroffen war auch CH Media (persoenlich.com berichtete). Mehrere Dienste waren über Tage beeinträchtig. Und die Störungen dauern an, wie die NZZ in der Ausgabe vom Donnerstag schrieb.

«Die IT der NZZ arbeitet zusammen mit externen Spezialisten weiterhin mit Hochdruck an Massnahmen zur Behebung», hiess es. Dadurch müssen «zentrale Systeme für die Zeitungsproduktion» vorübergehend ausser Betrieb gesetzt werden. Die Folge: Die Zeitung vom Samstag wird in reduziertem Umfang erscheinen – ebenso das E-Paper. (cbe)