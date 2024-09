Publiziert am 12.09.2024

«Yak ty?» bedeutet auf Ukrainisch «Wie geht es dir?». Diese Frage sei den Menschen in der Ukraine zu Beginn des russischen Grossangriffes oft gestellt worden, schreibt Luzia Tschirky in einer Mitteilung in der sie ihren neuen Podcast ankündigt.

Jede Podcast-Folge beginnt mit der Frage «Yak ty?». Das Publikum erhält einen Einblick in den Alltag gewöhnlicher Ukrainer, die vor aussergewöhnlichen Herausforderungen stehen. Am Donnerstag hat Tschirky die erste Folge veröffentlicht. Darin spricht sie mit Kateryna Malofieieva, einer ukrainische Journalistin, die in Donezk geboren und aufgewachsen ist, einer Stadt im Donbas, die seit mehr als einem Jahrzehnt von Russland besetzt wird.

«Ich starte ‹Yak ty? Ukraine Live›, um auf die Menschen aufmerksam zu machen, die hinter den Schlagzeilen über russische Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine stehen. Der Mut und die Resilienz der Ukrainer inspirieren mich», schreibt Tschirky in der Mitteilung. (pd/nil)