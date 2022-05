Deville: Eine «Arena» nur mit Betrunkenen

Noch am 6. Mai diskutierten sie in der «Arena» gesittet über das Transplantationsgesetz: Bundesrat Alain Berset, die Nationalrätinnen Verena Herzog, Regine Sauter und der Professor Peter Kirchschläger. Doch nun hat Dominic Deville daraus eine Bier-«Stimmungsarena» (ab 08:50 im Video unten) gemacht, die im Kontext der noch bis am 4. Juni dauernden Urabstimmung der Migros-Genossenschafterinnen und Genossenschaftern über den Alkoholverkauf in den Filialen zu sehen ist: Mit «Sandro Broscht» («Moderater Trinker»), «Olè Bierset» (Bundesrat), «Vrene Herrgöttli» («Funktionierende Alkoholikerin»), «Weiss au nöd» («Wessi au nöd», für Regine Sauter) und «Dä Schumschläger» («Jeder kennt ihn»).

Im 1:1 mit «Olè Bierset» eröffnet «Sandro Broscht» mit der Frage «Alli scho eis gha?», was der Bundesrat in beschwipster Sprache beantwortet: «So ist es, schon einiges.» In der Folge geht es genauso stimmungsvoll weiter, wobei alle Gäste Bestellungen bei «Sandro Broscht» aufgeben. Dominic Deville, der die Betrunkenen in der Arena imitiert, kommentiert das Video schliesslich so: «Endlich wäre ‹Deville› nicht mehr die einzige Sendung mit einem besoffenen Moderator.» (tim)