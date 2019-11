Journalistinnenmord auf Malta

Begnadigung für Involvierten offeriert

Begnadigung für Involvierten offeriert

Über zwei Jahre ist der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia her. Nun kommt Bewegung in den Fall.

Über zwei Jahre ist der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia her. Nun kommt Bewegung in den Fall.