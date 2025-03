Publiziert am 24.03.2025

Das Magazin wurde als Lifestyle-Beilage der Süddeutschen Zeitung gegründet. Seit September 2022 erscheint das Magazin vierteljährlich als eigenständige Publikation.

Die erste Schweizer Ausgabe interpretiert die Ästhetik der 1980er-Jahre neu und überführt sie in eine avantgardistische Lifestyle-Welt, heisst es in einer Medienmitteilung des Verlags. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf der Luxusbranche mit besonderer Berücksichtigung des Schweizer Marktes.





Der Verlag Editorial Hub, bekannt für Publikationen in den Bereichen Lifestyle, Mode und Beauty, bietet die Schweizer Ausgabe von Séduction als Print, E-Paper und über digitale Kanäle an. Mit der Schweizer Ausgabe will der Verlag nach eigenen Angaben regionale Besonderheiten mit internationalen Trends verbinden.

Für die Vermarktung in der Schweiz ist Hans Otto verantwortlich. (pd/nil)