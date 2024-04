Medienpreis AG/SO: Fünf Medienschaffende ausgezeichnet

Publiziert am 30.04.2024

Zum 26. Mal wurden die Medienpreise wurden am Montagabend in Olten SO übergeben. Das teilte der Verein Medienpreis Aargau/Solothurn mit. Die Fachjury unter Leitung von Hans Schneeberger ermittelte demnach aus mehr als 100 Eingaben die Preisträgerinnen und Preisträger.

Die Kategorie Video gewann Wilma Hahn vom SRF mit ihrem TV-Beitrag «Mehr Unterstützung für trauernde Kinder». Sie gab im Beitrag für die Sendung «Schweiz aktuell» einen Einblick in die Gefühlswelt zweier Kinder, die ihren Vater durch Suizid verloren.

Der Medienpreis in der Sparte Audio ging an Maj-Britt Horlacher für ihre Recherche zum Thema «Andeas Keller-Jäggi und das Schächtverbot: Tierliebe oder Judenhass?». Der Beitrag wurde in der SRF-Radiosendung «Zeitblende» ausgestrahlt.

Der Online-Preis erhielt Cyrill Pürro (Today32), und zwar für den Beitrag «Leben bis zum Schluss: Zu Besuch im ersten Sterbehospiz in Solothurn». Der Bericht wurde auf dem Onlineportal der Solothurner Zeitung (CH Media) publiziert.

Förderung der regionalen Berichterstattung

In der Kategorie Foto gewann Andre Veith, Fotograf der Solothurner Zeitung. Er bekam den Preis für die Fotoserie «Ein Besuch in der Generalprobe der Synchronschwimmerinnen».

Den Medienpreis in der Kategorie Print ging an Ann-Kathrin Amstutz. Ihr Beitrag über das Doppelleben ihres Grossvaters «Mein Grossvater, der Geheimdienstler» erschien in der Aargauer Zeitung beziehungsweise in Schweiz am Wochenende (CH Media).

Den Medienpreis mit einer Preissumme von insgesamt 15'000 Franken richten die in den beiden Kantonen ansässigen Medienunternehmen sowie die Kantone Aargau und Solothurn aus. Ziel des Preises sei die Anerkennung und Förderung der journalistischen Qualität in der lokalen und regionalen Berichterstattung der beiden Kantone, hiess es. (sda/spo)