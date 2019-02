Teleclub: GC will TV-Experte auswechseln

Der Grasshoppers Club Zürich stehe im Verdacht, Journalisten zu manipulieren, berichtet der «Blick» in der Ausgabe vom Dienstag. In einem Fall soll GC-Sportchef Mathias Walther vor dem ersten Rückrundenspiel gegen Basel darauf gedrängt haben, dass Teleclub seinen Experten Pascal Zuberbühler bei GC-Spielen «auf Eis lege». «Ich habe lediglich die Unabhängigkeit von Zubi infrage gestellt», so Walther gegenüber dem «Blick». Auslöser war offenbar ein Artikel, der einen Tag vor dem Spiel erschien. Der Titel: «Der gescheiterte GC-Plan: Gross, Zubi und Forte an die Macht.»

In einem zweiten Fall soll GC-Chef Stephan Anliker beim Newsportal «Nau» interveniert haben. Der Grund: In einem Videobeitrag kritisierte der ehemalige GC-Spieler Erich Vogel Anliker scharf. Sowohl «Nau» als auch die GC-Medienstelle betonen gegenüber dem «Blick», dass die Zusammenarbeit geschätzt werde. (cbe)