Ende April 2022 wird in der SRF-Sendung «Happy Day» zum letzten Mal live eine Millionärin oder ein Millionär gekürt: Swisslos richtet das Losgeschäft neu aus – Gewinnerinnen und Gewinner sollen nicht mehr auf eine Samstagabend-Show warten müssen.





«Wer ein Los kauft, will heutzutage sofort wissen, ob ein Gewinn erzielt wird oder nicht», wird Rolf Kunz, Leiter Marketing und Distribution bei Swisslos, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Deshalb sei künftig beim Aufreisslos auch der Hauptgewinn von einer Million Franken unmittelbar nach dem Kauf ersichtlich.



Die Millionenziehung war rund acht Jahre lang fester Bestandteil von «Happy Day». 1987 wurde in der Sendung «Supertreffer» erstmals eine Lotteriemillion live im Schweizer Fernsehen verlost. Fünf Jahre später gehörte die Millionenverlosung zum fixen Programm bei SRF.



Beni Thurnheer kürte in «Benissimo» insgesamt 103 Personen zu Millionärinnen und Millionären. «Happy Day» wird am 30. April 2022 zum 47. – und letzten – Mal eine Million vergeben.



SRF hält trotz der Neuausrichtung von Swisslos an der Samstagabendkiste fest. Die Sendung «Happy Day» sei schon vor der Swisslos-Integration äusserst erfolgreich gewesen, wird Yves Schifferle, Bereichsleiter Show, zitiert. Der bewährte Kern bleibe. «Wir erfüllen Herzenswünsche und machen das Unmögliche möglich.» (sda/wid)