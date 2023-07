SRF: Highlights aus 70 Jahren Schweizer Fernsehen

Seit dem 20. Juli 1953 sendet das Schweizer Fernsehen in die Wohnzimmer der Deutschschweizer Bevölkerung. SRF nimmt das 70-jährige Jubiläum zum Anlass, auf einige Highlights in der TV-Geschichte zurückzublicken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit dem Start des Schweizer Fernsehens im Studio Bellerive am 20. Juli 1953, ist viel passiert: TV-Stars wurden geboren und verzauberten das Publikum, Bilder bewegten und Fernsehmomente prägten die Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Juli und August feiert Schweizer Radio und Fernsehen das 70-jährige Jubiläum und blickt zurück.

SRF trifft die grossen Stars von früher und heute, und lässt das Publikum in Erinnerungen schwelgen, heisst es weiter. Highlight ist das «G&G Spezial: 70 Jahre Schweizer Fernsehen – Weisch no?» am 22. Juli auf SRF 1. Jennifer Bosshard begrüsst die Moderatorin und Sängerin Sandra Studer und den Regisseur und Produzent Max Sieber. Sie erzählen Anekdoten und Geheimnisse aus ihrer Fernsehkarriere. Zudem werden in der Sendung Archivcollagen mit Highlights aus 70 Jahren Schweizer Fernsehen, sowie TV-Pannen gezeigt.

Einige weitere Höhepunkte des Jubiläumsprogramms umfassen Erinnerungen zur Sendung «Teleboy», einen DOK-Film über die TV-Pionierin Heidi Abel, eine neue Staffel «Retroquiz» und vieles mehr. (pd/yk)