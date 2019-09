Bluewin: «iPod» klettert verletzt aufs Matterhorn

Er ist Goldjunge und Stilikone, doch zuletzt verfolgte ihn das Verletzungspech: Seit seinem Achillessehnenriss im Februar 2019 kann «iPod» nicht mehr tun, was ihn weltberühmt gemacht hat: Snowboarden.

«Jede Grossverletzung ist wie neu laufen lernen», sagt Iouri Podladtchikov – er möchte sich diesmal für seine Rekonvaleszenz Zeit nehmen, nichts überstürzen und «dem Symbolischen Raum geben in seinem Leben». Was passt da besser als eine Besteigung des Matterhorns, dem Berg der Berge, Symbol für die Schweiz in der ganzen Welt?

Gemeinsam mit seinem russischen Onkel nimmt Podladtchikov im Sommer 2019 den Viertausender in Angriff, wie Bluewin in einer Mitteilung verlauten lässt. Für einmal aber ohne Konkurrenz und Zeitdruck. Der Ausnahmesportler ist mit sich – bei aller Rücksicht auf seine Verletzung – genauso schonungslos wie bei seinen gefährlichsten Sprüngen in der Halfpipe. Er poltert und prahlt, fotografiert und forscht und er überdenkt sein bisheriges Leben. Die Videoserie schaut zurück auf seine Karriere und wirft einen Blick auf iPods Sehnsuchtsorte ausserhalb des Snowboard-Zirkus.





Ab heute stehen alle fünf Folgen auf dem Newsportal bluewin.ch kostenlos zum Abruf zur Verfügung. Bluewin zeigt laut der Mitteilung, wie Podladtchikov der Welt mit unbändigem Willen seinen Stempel aufdrucken will und neu auslotet, welchen Preis er dafür zu zahlen bereit ist.

Zudem läuft Podladtchikovs Matterhorn-Abenteuer am 11. Oktober 2019 um 20 Uhr in einer 52-minütigen Dok-Fassung auf dem Free-TV-Sender Teleclub Zoom. Alle fünf Folgen sind auch via Swisscom TV abrufbar – zusätzlich dazu mit einem exklusiven Interview mit dem Snowboarder und seinem Bergführer. (pd/lol)