Deville und Rundschau: Jüngste Sendungen online nicht verfügbar

von Tim Frei

Die SRF-Satiresendung «Deville» vom Sonntag ist derzeit aus rechtlichen Gründen online nicht abrufbar, wie die Macher des Formats auf Twitter bekannt gegeben haben. Was heisst das konkret? «Aufgrund einer einstweiligen gerichtlichen Verfügung musste eine in der Sendung ‹Deville› thematisierte Person unkenntlich gemacht werden», wie es auf Anfrage bei SRF heisst.

«Deville» ist nicht das einzige SRF-Format, das davon betroffen ist: Wer derzeit nach der «Rundschau»-Sendung der vergangenen Woche zum Thema «Projekt Gnadenlos» im Internet sucht, erfährt auf SRF Play, dass der Inhalt aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar ist. Wie SRF gegenüber den Tamedia-Titeln schreibt, müsse auch in dieser Sendung eine Person aufgrund einer einstweiligen gerichtlichen Verfügung anonymisiert werden. Laut SRF handelt es sich dabei um die gleiche Person.

Der SRF.ch-Onlineartikel zu Katars Spionageaktion wurde am Sonntag auch angepasst. In der Fussnote heisst es: «Diese Publikation wurde aufgrund einer einstweiligen gerichtlichen Verfügung geändert. Der betroffene Unternehmer wurde auf dem Foto unkenntlich gemacht und sein Name aus der Publikation entfernt.»

Die Sendung «Deville» vom Sonntag hatte die Spionage von Katar ebenfalls thematisiert und dabei laut den Tamedia-Titeln Material der «Rundschau» verwendet. Bei beiden Sendungen würden nun Bearbeitungen vorgenommen und dann zeitnah wieder online gestellt, so SRF gegenüber persoenlich.com.