Roger Köppel: Kandidatur für Ständerat bekannt gegeben

Roger Köppel, Verleger und Chefredaktor der «Weltwoche» sowie SVP-Nationalrat, hat am Mittwochabend eine geheimnisvolle Einladung an die Medien verschickt. Thema der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sei der «EU-Geheimplan gegen die Schweiz und die Konsequenzen für meine politische Tätigkeit». Nähere Angaben machte Köppel nicht.

Nun ist klar: Der SVP-Nationalrat will im Oktober 2019 in den Ständerat einziehen. Das verkündete Köppel am Donnerstagmorgen im Zürcher Hotel Schweizerhof vor den Medien. Als Grund nannte der neue Präsident des EU-No-Komitees die «strategische Unaufrichtigkeit» der offiziellen Schweizer Europapolitik im Wahljahr 2019.

Die Schweiz verdanke massgebend dem Kanton Zürich, dass das Land heute nicht Mitglied von EWR und EU sei. Umso stossender sei es, dass Zürich durch die beiden «EU-Beitritts- beziehungsweise Anbindungssympathisanten» Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) in der kleinen Kammer vertreten werde.

Der 53-jährige «Weltwoche»-Verleger wurde im Oktober 2015 für die Zürcher SVP mit einem Glanzresultat in den Nationalrat gewählt. Vom Listenplatz 17 schaffte er den Sprung an die Spitze der SVP-Kandidaten. Im Nationalrat nahm er Einsitz in der Aussenpolitischen Kommission. Bekannt wurde er aber auch für sein häufiges Fehlen an den Ratssitzungen. (sda/pd/as)