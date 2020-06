Medienförderungspaket: Kein Geld für Förderung von Onlinemedien

SRF Arena

«Der Titel zur Sendung ist missglückt»

«Der Titel zur Sendung ist missglückt»

Nach der Kritik an der ersten Sendung über Rassismus nimmt Moderator Sandro Brotz jetzt ausführlich Stellung.

Nach der heftigen Kritik an der ersten Sendung über Rassismus nimmt jetzt «Arena»-Moderator Sandro Brotz ausführlich Stellung. Der 50-Jährige sagt, was vor einer Woche schief lief und was er beim zweiten Anlauf am Freitag besser machen will.

von Michèle Widmer